Koronavírus

Katasztrofális a munkaerőhiány a holland idősotthonokban

Henk Kamp, a holland szakápoló szövetség elnöke hétfői nyilatkozatában felhívta a figyelmet, hogy egyes intézményekben a munkavállalók fele nem járhat be dolgozni, mivel a koronavírus-fertőzés tüneteit mutatják. Hozzáfűzte: számos régióban már az otthoni ápolásra sem maradt munkaerő.



Kamp utalt arra, hogy nemcsak a kórházi ellátásról kell gondoskodni a járvány idején, hanem a több mint 2 millió gondozásra szoruló emberről is. A koronavírussal fertőzöttek kórházi ellátása és a munkaerőhiány egyre elviselhetetlenebb nyomás alá helyezi a holland egészségügyet.



Hollandiában hétfőn már a harmadik napja regisztrálnak 8 ezernél is több új fertőzöttet, az új megbetegedések aránya 17 százalékkal növekedett az előző heti átlagos adatokhoz képest. A vírus gócpontja továbbra is a három nagyváros: Amszterdam, Utrecht és Rotterdam.



A kórházakban 1738 pácienst ápolnak, ami május eleje óta a legmagasabb szám.



A 17,5 millió lakost számláló országban több mint 236 ezer ember fertőződött meg a járvány helyi megjelenése óta, és 6736-an váltak a kór áldozatává.