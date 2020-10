Koronavírus

Franciaországban nyilvános helyen tilos magánrendezvényeket tartani

Franciaországban a nyilvános helyeken mostantól tilos magánrendezvényeket tartani- jelezte csütörtökön Jean Castex miniszterelnök azon a párizsi sajtótájékoztatón, amelyen kormányának tagjaival együtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében kilenc nagyvárosban kihirdetett éjszakai kijárási tilalom részleteit ismertette.



Emmanuel Macron államfő szerda esti televíziós beszédében jelentette be, hogy szombattól kezdve este 9 óra és reggel 6 óra között kilenc nagyvárosban (Párizs, Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence és Marseille körzete, valamint Montpellier) este 9 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lép életbe.



Az "erős és gyors korlátozást" a járványhelyzet október eleje óta megfigyelhető "egyértelmű súlyosbodása" indokolja a kormányfő szerint, miután az érintett nagyvárásokban az intenzív ágyaknak már több mint harmadát koronavírus betegek foglalják el, és napról napra egyre többen szorulnak kórházi ellátásra.



"Este 9-kor mindenkinek otthon kell lennie!" ezekben a városokban - mondta a miniszterelnök a lakosság csaknem harmadát, mintegy 20 millió franciát érintő újabb szigorításról.



A megjelölt időszakban minden üzletnek és nyilvános helynek zárva kell tartania. A miniszterelnök ugyanakkor kivételeket is megemlített, többek között az egészségügyi intézmények mellett az olyan éttermeket, amelyek vállalnak házhozszállítást.



Ha olyan vonatra vagy repülőre van jegye valakinek, amely este 9 óra után érkezik vagy indul, akkor az érvényes jegyet kell az utcán járőröző rendőröknek igazoltatáskor felmutatni. A munkából hazatérők, illetve oda indulók is az utcán tartózkodhatnak az éjszakai órákban, és rászoruló ember ellátása vagy a kutyasétáltatás is kivételt jelent a kijárási tilalom alól.



A tavaszi általános karanténhoz hasonló rendszert vezet be a kormány: mindenkinek előzetesen ki kell töltenie egy formanyomtatványt, amelyen megjelöli a lakhelyelhagyás indokát és idejét. Ennek hiányában vagy este 9 óra után indokolatlan lakhelyelhagyás esetén a rendőrök 135 euróra büntethetik a szabályszegőket, visszaesők esetébe hat hónap szabadságvesztés és 3750 eurós pénzbüntetés szabható ki.



A kormányfő elmondta, a szerdán kihirdetett egészségügyi rendkívüli helyzet keretében az egész országban tilos ezentúl magánünnepségeket, így lagzikat vagy diákbulikat rendezni nyilvános helyen.



Jean Castex azt is bejelentette, hogy azok az egészségügyi dolgozók, akik nem veszik ki az éves szabadságukat, napi bruttó 110 és 200 euró közötti kompenzációt kapnak.

Bruno Le Maire gazdasági miniszter jelezte, hogy az ötven főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalatok a kijárási tilalom alá tartozó övezetekben részesülnek a kormány szolidaritási alapjából, amennyiben a forgalomkiesésük eléri az 50 százalékot. A várhatóan hat hétig tartó korlátozás idejére a kormány egymilliárd eurót szán az érintett vállalkozások támogatására.



Emmanuel Macron szerda este leszögezte, "az a cél, hogy a gazdaság működjön, hogy dolgozzunk, hogy az iskolák, a gimnáziumok, az egyetemek nyitva legyenek és működjenek".



Anne Hidalgo, Párizs főpolgármester időközben jelezte, hogy a kulturális minisztériummal egyeztetéseket kezdett annak érdekében, hogy a fővárosban a színházi előadások - amelyek többsége este 8 órakor vagy azután kezdődik - megtarthatók legyenek, illetve a közönség haza tudjon menni a kijárási tilalom alatt is. A miniszterelnök erre a kérdésre egyelőre nem adott választ a sajtótájékoztatón.