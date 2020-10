USA

Trump: a választás tétje az amerikai álom, vagy a szocialista rémálom

A november 3-ai választás tétje az, hogy folytatódik-e az amerikai álom, vagy beköszönt a szocialista rémálom - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban, azon a videokonferencián, amelyet a Milken Intézet szervezett amerikai közgazdászoknak.



Újraválasztása esetére az elnök további infrastrukturális beruházásokat helyezett kilátásba, köztük utak és hidak rendbe hozatalát, illetve építését. Hangsúlyozta: ha "a baloldal jut hatalomra", akkor lezárja a gazdaságot és ezzel meghosszabbítja a koronavírus-válságot.



Donald Trump kifejtette, hogy szerinte az év végéig meglesz a koronavírus okozta Covid-19 elleni oltóanyag. Fontosnak mondta, hogy azok, akiket kevésbé fenyeget a koronavírus-fertőzés, visszatérjenek a "normális gazdasági tevékenységhez". Véleménye szerint a gazdaság lezárása szükségtelenül tesz tönkre életeket.



Az elnök kitért a republikánusok és a demokraták között az új gazdaságélénkítő csomagtervről folytatott egyeztetésekre is. Mint mondta: a két fél álláspontja egyelőre változatlanul nagyon távol van egymástól.



A virtuális konferenciába bekapcsolódott Steven Mnuchin pénzügyminiszter is.



"Bizonyos kérdésekben van előrehaladás, de egyes témákat illetően nagyon távoliak az álláspontok" - fogalmazott.



Leszögezte: a tárgyalásokat folytatják, és a kormányzat keresi a kompromisszumok lehetőségét.



Az új csomagtervről szóló tárgyalásokat a kormányzat nevében Mnuchin, a demokrata párti törvényhozók nevében pedig Nancy Pelosi házelnök folytatja. A republikánus álláspont szerint a demokraták túlzott összeget - 2200 milliárd dollárt - terjesztettek elő, mert ebből a pénzből szeretnék rendbe hozni a demokrata párti kormányzók által rosszul irányított tagállamok költségvetését is.