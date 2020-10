Diplomácia

Az EU-tagállamok szankciós lista létrehozásában egyeztek meg a Navalnij-ügy miatt

Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei francia-német javaslat alapján szankciós lista létrehozásában állapodtak meg azon személyek ellen, akiknek közük volt az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus novicsok idegméreggel történő megmérgezéséhez - jelentette be Josep Borrell kül - és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő a hétfői külügyminiszteri tanácskozást követő sajtótájékoztatón.



"Ezzel kapcsoltban teljes volt az egyetértés a tagállamok között" - mondta, hozzátéve, hogy a szankciók technikai előkészítése folyamatban van, de a bevezetés időpontjáról nem közölt részleteket.



A fehéroroszországi válsággal kapcsolatban elmondta: Aljakszandr Lukasenka személyét is felveszik a kilátásba helyezett új szankciós listán szereplők közé, hacsak az országban nem javul a helyzet.



Hangsúlyozta azonban, hogy a minszki vezetés semmi jelét nem mutatja a kompromisszumkészségnek. Kitért arra is, hogy az EU világos üzenete küldött a fehérorosz feleknek arról, hogy "diplomácia kapcsolataik már nem folyhatnak tovább a szokásos mederben, így az unió központi szinten csökkenti a fehérorosz hatóságokkal folytatott kétoldalú együttműködést.



A hegyi-karabahi konfliktussal összefüggésben kijelentette: minden érintett félnek szigorúan be kell tartania a szombaton Örményország és Azerbajdzsán között kötött tűzszüneti megállapodást, és felszólította a regionális szereplőket, hogy támogassák a fegyvernyugvást és a béke elősegítését.



A szerb-koszovói párbeszéd kapcsán azt hangsúlyozta, hogy két ország közötti kapcsolatok megerősítése nemcsak a Nyugat-Balkán, de egész Európa stabilitásához járul hozzá.