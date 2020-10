Koronavírus

Csaknem 3 millió külföldön tartózkodó ember nem juthatott vissza saját országába a határzárak miatt

Csaknem 3 millió, különféle okokból külföldön tartózkodó, de hazatérni szándékozó ember nem juthatott vissza saját országába a nyáron a koronavírus-járvány miatt elrendelt határzárak és korlátozások miatt - hívta fel a figyelmet az ENSZ pénteken.



A világszervezet arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy sürgősen találjon megoldást erre a válságra, és azt hangsúlyozta, hogy az érintett embereket biztonságos módon vissza lehetne engedni a hazájukba. Érvelése szerint a vendégmunkások előtt már világszerte megnyílt az utazás lehetősége a gazdaság újraélesztése érdekében, és ezt a jó gyakorlatot most már szélesebb körben kellene alkalmazni.



Júliusban zárult le az ENSZ vizsgálata az ügyben, és a szervezet valószínűsíti, hogy a valóságban a 2,75 milliónál még sokkal magasabb számú, hazatérni szándékozó embert érinthetnek a járványellenes korlátozások, olyanokat is akik munkavállalás, tanulás vagy akár valamilyen gyógykezelés miatt mentek külföldre vagy ideiglenesen telepedtek le másik országban, de állandó lakhelyük saját hazájukban van.



A legtöbb ilyen esetet a Közel-Keleten, Észak-Afrikában és Ázsia Csendes-óceáni térségében találták. Görögországban 102 ezer, Olaszországban pedig 85 ezer migráns jelezte, hogy visszatérne hazájába, de a korlátozások miatt nem tud elutazni. A koronavírus-járvány miatt jelenleg is még mintegy 400 ezer, hajókon szolgáló ember rekedt a tengereken, egyesek közülük csaknem másfél éve nem jártak szárazföldön.