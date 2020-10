Koronavírus

Csaknem hatezer új beteg Ukrajnában

Tovább gyorsul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, péntekre már megközelítette a hatezret az egy nap alatt azonosított új fertőzöttek száma, ezért nem kizárt, hogy a kormány mégis új szigorításokat vezet be.



Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatok alapján az elmúlt napon 5804 új esettel 250 538-ra nőtt az eddig igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 89 újabb halálos áldozattal 4779-re. Eddig 110 650-en gyógyultak meg, viszont már 135 109 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel.



Az UNIAN ukrán hírügynökség értesülése szerint Denisz Smihal miniszterelnök péntekre rendkívüli tanácskozásra hívta össze a megyei kormányzókat, utána - még a nap folyamán - kormányülést tartanak. Nem kizárt, hogy a járvány gyors terjedése miatt új korlátozásokat vezetnek be, noha előző nap ezt még cáfolták. Ezt jelezte Mihajlo Raduckij, az államfő mögött álló Nép Szolgája párt parlamenti képviselője, az egészségügyi bizottság vezetője is egy tévéműsorban.



Közölte: képviselőtársaival azt javasolják, hogy az iskolák térjenek át a távoktatásra, ezen felül vezessenek be az országban úgynevezett "hétvégi karantént". Utóbbi várhatóan azt jelentheti, hogy hétvégeken nem tarthatnak majd rendezvényeket, bezárnak az éttermek, bárok és valószínűleg a közösségi közlekedést is ismét korlátozzák. Ez szerinte nem okozna komoly veszteséget az ukrán gazdaságnak.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter közölte, hogy elkezdik az ideiglenes kórházak megnyitását a Covid-betegek fogadására, mert vészesen fogynak a szabad ágyak. Kiemelte, hogy már 21 ezer koronavírusos beteg szorul kórházi ápolásra, július óta számuk meghétszereződött, és naponta legalább 900-zal nő.