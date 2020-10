Társadalom

Csökkent a menekültügyi jogállásban élők száma Németországban

Csaknem egy évtizede először az idén ismét csökkent a menekültügyi jogállásban Németországban élők száma egy hétfőn megjelent kormányzati kimutatás szerint.



A szövetségi parlament (Bundestag) egyik ellenzéki pártja, a Baloldal (Die Linke) frakciójának írásbeli kérdésére összeállított belügyminisztériumi kimutatás szerint 2020 közepén 1,77 millió ember élt Németországban valamilyen menekültügyi jogállásban, ami 62 ezres csökkenés 2019 végéhez képest - ismertette a Neue Osnabrücker Zeitung című lap a tárca adatait.



Legutóbb 2011-ben regisztráltak csökkenést, azóta folyamatosan nőtt a menekültek, menedékkérők, befogadottak vagy más menekültügyi jogállással rendelkezők száma Németországban.



A belügyminisztérium adatai szerint az idei csökkenés legfőképpen annak tulajdonítható, hogy a hatóságok megszüntették korábban védelemre jogosultként besorolt személyek jogi státuszát, vagy automatikusan lejárt a németországi tartózkodásra feljogosító menekültügyi státusz. Az érintettek "jelentős része" már nem is tartózkodik az országban - közölte a tárca egy szóvivője.



Németországba a legutóbbi nagy menekültügyi migrációs hullám idején, 2015-ben mintegy 890 ezer menedékkérő érkezett. Számuk 2016-ban 280 ezerre süllyedt, és azóta is folyamatosan csökken. Így 2017-ben mintegy 222 ezer, 2018-ban 185 ezer, tavaly pedig 111 ezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalhoz (BAMF). A hatóság legutóbbi kimutatása szerint az idén a január-augusztusi időszakban 64 003 kérelmet nyújtottak be, ami 35 százalékos visszaesés az egy évvel korábbihoz képest.