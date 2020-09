Koronavírus

Az olasz hatóságok szerint a maffia segíti a járvány miatt bajba jutott családokat

Az olasz hatóságok szerint a maffia segíti a koronavírus-járvány miatt bajba jutott családokat. Az uzsoraellenes rendkívüli kormánybiztos szerdai tudósítások szerint a járványnál is veszélyesebbnek nevezte a szervezett bűnözés terjeszkedését.



Annapaola Porzio szerint az egészségügyi veszélyhelyzetben a maffia jelentősen terjeszkedik, anyagi segítséggel láncolva magához a családokat, és felvásárolja a vállalkozásokat.



A bűnszervezetek azonnali és szinte korlátlan anyagi segítséget képesek nyújtani a pandémia következtében bevétel nélkül maradt embereknek. A maffia a "kölcsönért" cserébe most még nem kér semmit, de jelentősen növeli tekintélyét és kiterjeszti csápjait a társadalom és az üzleti élet egészére, aminek súlyos következményei lehetnek - foglalta össze Annapaola Porzio az egészségügyi veszélyhelyzetben növekedő maffiaveszélyt a parlamenti beszámolójában, amelyet a sajtó szerdán ismertetett.



Az uzsora és a védelmi pénz elleni hatósági fellépés erősítésére kinevezett rendkívüli kormánybiztos ijesztőnek nevezte az utóbbi hónapokban tapasztalt csendet, vagyis hogy egyre kevesebb bejelentés érkezik a szervezett bűnözés miatti zsarolás vagy fenyegetés miatt. A kormánybiztos elmondta, a maffia is alkalmazkodott a járványhelyzethez, és "kevésbé agresszíven, de annál meggyőzőbben" lép fel.



A hatósági adatok szerint január 1. óta 183 bejelentés érkezett uzsora miatt a tavaly egész évben tett 353 feljelentés után. Tavalyelőtt pedig 568 jelzést kaptak.



Aggasztónak nevezte a hatósághoz fordulók számának erős csökkenését Luciana Lamorgese belügyminiszter is. "Valami nem stimmel. Az uzsora áldozatai úgy tűnik, bizalmukat veszítették, talán a hosszú hatósági eljárás miatt" - mondta. A belügyi tárca vezetője közölte, hogy év eleje óta több mint 19 millió euróval segítették azokat, akik az uzsora és a védelmi pénz elleni szolidaritási alaphoz fordultak. A legtöbben az északi Venetóból és a déli Campaniából kértek segítséget, 77 százalékban a kereskedelmi ágazatból.



A belügyminiszter a járvány március végi tetőzésekor hívta fel a figyelmet először arra, hogy a déli városokban a helyi szervezett bűnözés pénzt oszt az állás nélkül maradt családok között. Több maffiatag tüntetőleg teli bevásárlószatyrokkal mutatkozott az utcákon, jelezve, hogy a szervezet a mindennapi cikkek beszerzéséhez is segítséget nyújt. A kormány ezután 4,3 milliárd eurót bocsátott az önkormányzatok rendelkezésére a rászorulók élelmiszerellátásának biztosítására.



Sajtójelentések szerint jelenleg a camorra néven ismert nápolyi bűnszervezet Róma belvárosában vásárolja fel egymás után a turisták nélkül csődbe ment vendéglátóhelyeket. Az eladósodott tulajdonosokra azonban nyomást is gyakorol: ha a vendéglős nem akarja eladni az üzletét, figyelmeztetésként átlőve találja az étteremhez közeli utcai közlekedési táblákat.