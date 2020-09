Románia

Soós Zoltán a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal átvilágításával kezdi mandátumát

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal pénzügyi és szakmai átvilágításával kezdi mandátumát a vasárnap polgármesterré választott Soós Zoltán - jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján.



A függetlenként megválasztott polgármester cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy bosszúhadjáratba kezdene a városházi alkalmazottak körében. Úgy vélte: egy külső átvilágítás mutathatja meg, hogy mit hagyott hátra a Dorin Florea előző polgármester vezette önkormányzat.



"El akarjuk kerülni, hogy a következő négy évben újabb és újabb rendezetlen ügyek kerüljenek elő, mint csontvázak a szekrényből" - fogalmazott Soós Zoltán. Hozzátette: nincs mitől félniük azoknak a városházi alkalmazottaknak, akik tisztességesen végzik a munkájukat, de minden olyan ügyet, amelyben törvénytelenséget észlelnek, a bíróságra adnak.



A megválasztott független polgármester kijelentette: a pártok megegyezésén múlik, hogy milyen koalíció alakul a városi tanácsban, és kik lesznek az alpolgármesterek. Utóbbi kérdésbe azonban neki is beleszólása lesz. Megjegyezte: a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) lesz a legnagyobb, frakciója a helyi önkormányzati testületben, így a szövetség megkerülhetetlen lesz a tárgyalásokban. Kedvezőnek találta, hogy az RMDSZ is megértette a változás igényét, és a teljes frakcióját lecserélte. Így a korábbi intrikák már nem nehezítik a pártok közötti együttműködés kialakítását.



A politikus valószínűnek tartotta, hogy jövő héten már megnevezhetik az alpolgármestereket, és az elkövetkező két-három hétben letehetik a hivatali esküt.



Soós Zoltán úgy értékelte, hogy Marosvásárhely történelmet írt vasárnap, és egyértelmű döntést hozott arról, hogy változást akar. Szerinte az eredmény azt is bizonyította, hogy a város nem fél többé. "Hiába az uszítás, hiába a riogatás, ezekkel az eszközökkel nem lehetett Marosvásárhelyen választást nyerni" - fogalmazott.



A vasárnapi választáson Soós Zoltán a szavazatok 50,54 százalékát szerezte meg. A leköszönő polgármester által utódnak szánt Claudiu Maior mintegy fele annyi szavazatot kapott, mint a magyar pártok által támogatott Soós.



A 23 tagú helyi tanácsba az RMDSZ 11, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 4, a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Szabad Emberek Pártja (POL), a Pro Románia Párt és a Népi Mozgalom Párt (PMP) két-két képviselőt juttatott be.



Marosvásárhelyen él az erdélyi városok között a legnagyobb, mintegy 58 ezer fős magyar közösség, amely a 2011-es népszámláláson az összlakosság 43 százalékát tette ki. A korábban magyar többségű városban a magyarság az 1990-es etnikai konfliktus által gerjesztett kivándorlási hullám nyomán került kisebbségbe. A város élére 2000-ben került először szabadon választott román polgármester, a később négyszer újraválasztott Dorin Florea személyében. A többször is pártot váltó román polgármester vezetése idején Marosvásárhely a román-magyar szimbolikus küzdelem frontvárosa maradt.