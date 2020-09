Koronavírus

Kétszáz fölé emelkedett a lélegeztetőgépen ápoltak, 1500 fölé a halálos áldozatok száma Izraelben

Lélegeztetőgépen 209 beteg van, több, mint eddig bármikor a járvány tavaszi kitörése óta, és 1507-re emelkedett a SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben február óta elhunytak száma. 2020.09.29 09:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kedden rekordmagasságba, kétszáz fölé emelkedett a lélegeztetőgépen ápoltak száma, és meghaladta az ezerötszázat a koronavírus okozta Covid-19 betegségben elhunytak száma Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.



A jóm-kipúr ünnepén, hétfőn a szokásosnál jóval kevesebbet teszteltek, de a súlyos betegek száma 772-re emelkedett. Az egészségügyi hatóságok korábban azt közölték, hogy csak nyolcszáz súlyos beteget tudnak ellátni elfogadható színvonalon az izraeli kórházakban.



Lélegeztetőgépen 209 beteg van, több, mint eddig bármikor a járvány tavaszi kitörése óta, és 1507-re emelkedett a SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben február óta elhunytak száma. Közülük 562-en szeptemberben vesztették életüket, ami 37 százalékot jelent.



A járvány súlyosbodását jelzi az is, hogy 14 százalék körül járt az elmúlt napokban elvégzett teszteknél a pozitív esetek aránya.



Leginkább négy ultraortodox városban ad okot aggodalomra a járvány terjedése, ahol a beküldött minták harmada, fele a koronavírus jelenlétét mutatta ki. Miután nem zárták be az egész napos imádkozásra jóm-kipúrkor a zsinagógákat, ezeken a helyeken néhány nap múlva számos újabb súlyos beteg megjelenése várható.



Az egyes települések összehasonlításából az derül ki, hogy a nem vallásos városokban sok helyen 5 százalék alatti a fertőzöttek aránya az elvégzett teszteknél, ami azt jelzi, hogy ott sokkal kevésbé terjed a koronavírus. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapítása szerint az 5 százalék alatti szám esetén sikerül ellenőrzés alatt tartani a fertőzés terjedését.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a mintegy kilencmilliós Izraelben eddig 233 265-an fertőződtek meg igazoltan a koronavírussal, jelenleg 66 566 aktív fertőzöttet nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja.