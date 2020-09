Charlie Hebdo

Merénylőnek hitték, most már francia állampolgársággal jutalmaznák

Francia politikusok állampolgársággal jutalmaznák azt az algériai bevándorlót, aki megpróbálta feltartóztatni a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap volt szerkesztősége előtt három nappal ezelőtt elkövetett támadás feltételezett elkövetőjét, akit a rendőrség először gyanúsítottként vett őrizetbe.



A 33 éves Youssef a Le Monde című napilapnak adott interjúban mondta el részletesen, hogy miután egy férfi hentesbárddal megsebesített két embert a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap volt párizsi szerkesztőségének közelében, a rendőrség a merénylet egyik gyanúsítottjaként őt is őrizetbe vette, mert a metró térfigyelő kameráin úgy látták, hogy beszélgetett a feltételezett elkövetővel. Azt feltételezték róla, hogy tettestárs, pedig ő csak fel akarta tartóztatni az elkövetőt.



Az algériai férfit kihallgatása után péntek éjjel szabadon engedték.



"Hős akartam lenni, és a rács mögött találtam magam" - mondta az algériai férfi, akinek honosítása érdekében több szervezet és politikus is szót emelt. Youssef jelenleg tízéves tartózkodási engedéllyel legálisan tartózkodik Franciaországban.



A férfi péntek délután először a támadás egyik sebesültjének, egy 28 éves nőnek a kiáltásaira lett figyelmes, majd a második sebesült, egy 33 férfi kiáltásait is hallotta.



"Ekkor láttam meg a gyanús férfit, aki a Richard-Lenoir metrómegálló felé futott, rögtön utánaeredtem" - mondta a férfi a lapnak. Látta, ahogy a támadó bement a metróba, ahol eldobta a hentesbárdot, amellyel az áldozataira támadt.



"A peronon utolértem és megkérdeztem tőle, hogy mit csinált. Egy papírvágó kést rántott elő. Mondott valamit, de nem értettem belőle semmit. Azt hiszem, nem franciául beszélt. Meglepően nyugodt volt" - tette hozzá. Az algériai férfi ezután feljött a metróból, és a jelentkezett a rendőrségen tanúskodni, de ott elmondása szerint megbilincselték, fejére csuklyát húztak.



"Hallottam, amit azt suttogták, hogy elkaptuk. Azt mondtam nekik, hogy egyáltalán nem kaptatok el, én jöttem tanúskodni" - mondta. Magyarázkodása ellenére a férfit őrizetbe vették és átszállították kihallgatásra a bűnügyi rendőrségre.



Ügyvéde, Lucie Simon szerint Youssef nem értette mi történik vele, és nagyon megijedt, amikor az ügyészség terrorcselekménnyé nyilvánította a támadást. Azért is csalódott volt, mert a francia televíziók eleinte arról beszéltek, hogy egy 33 éves algériai hajthatta végre a támadást, miközben ő feltartóztatni akarta a támadót.

Ez utóbbinak a személyazonossága még mindig nem teljesen tisztázott.



A feltételezett pénteki elkövetőt a támadás helyszínétől mintegy ötszáz méterre fogták el, csupa vérfolt volt a ruhája. A rendőrség először azt közölte, hogy a 18 éves, pakisztáni születésű férfi három évvel ezelőtt érkezett Franciaországba felnőtt kíséret nélkül. A belügyminisztérium szerint az illető nem állt a rendvédelmi szervek megfigyelése alatt. Egy hónapja előállították tiltott fegyverviselés miatt, de figyelmeztetés után elengedték.



A mobiltelefonja átvizsgálása után a titkosszolgálatok azonban hétfőn azt állapították meg, hogy 25 éves, és Zaheer Hassan Mahmoudnak hívják.



A feltételezett támadó egy szeptember 25-én rögzített, és az internetre feltöltött kétperces felvételen előzetesen vállalta a tettét, és elmondta, hogy bosszút akart állni a Charlie Hebdón, mert a lap szeptember 2-án újra közzétette azokat a Mohamed-karikatúrákat, amelyek miatt érte terrortámadás a lapot 2015 januárjában. A férfi ugyanakkor nem tartozott semmilyen terrorszervezethez.



A lap az újraközlést ahhoz időzítette, hogy elkezdődött a per a 2015-ös támadás feltételezett segítői, 14 vádlott ellen. A lap, amelynek szerkesztősége titkos helyen kezdett működni újra a 2015-ös terrormerényletet követően, az elmúlt években folyamatosan fenyegetéseket kapott, azóta is, hogy nemrég újra megjelentette az inkriminált karikatúrákat.



A pénteki feltételezett támadó az idézett nyomozati források szerint azt hitte, hogy a Charlie Hebdo még mindig a régi helyén működik. A sebesültek a Premieres Lignes produkciós társaság munkatársai. A cég egy dokumentumfilm készítésében működik közre, amely a 2015. januári terrortámadásról szól.



Jóllehet a rendőrség feltételezése szerint a elkövető egyedül cselekedett, több embert is őrizetbe vették a környezetéből. Közülük három lakótársának, az öccsének és egy ismerősének a kihallgatása jelenleg is tart.