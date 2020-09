Koronavírus

Trump: csaknem 200 millió gyorsteszt kiszállítását kezdik meg a napokban

Donald Trump amerikai elnök csaknem 200 millió koronavírus-gyorsteszt kiszállítását helyezte kilátásba az Egyesült Államokat alkotó tagállamoknak és különböző intézményeknek hétfőn délután a Fehér Ház Rózsakertjében tartott sajtókonferenciáján.



Leszögezte: most, hogy az iskolákban országszerte újra megkezdődik a tanítás, elsődleges fontosságúnak tartja a gyorstesztek kiszállításának megkezdését. "Minden egyes tagállamban rendszeresen lehet tesztelni azokat a tanárokat, akik ezt szükségesnek tartják" - fogalmazott. Hozzáfűzte: a szövetségi kormányzat által biztosított tesztcsomagok szétosztását a következő napokban meg is kezdik.



Az elnök kiemelte, hogy 100 millió tesztcsomagot a tagállamoknak osztanak ki, 50 milliót pedig közvetlenül a különösen sérülékeny közösségeknek juttatnak. Ezen kívül további 18 millió tesztcsomagot az idősotthonok, 10 milliót a hospice-szolgáltatók és az otthoni ápolásban részt vevők, valamint egymilliót az afroamerikaiakat oktató, úgynevezett történelmi fekete főiskolák és az indián őslakosok oktatási intézményei kapnak majd. A teszteket a kormányzat költségén vásárolják meg és bocsátják az érintettek rendelkezésére.



A sajtókonferencián részt vett Mike Pence alelnök, Alex Azar, az emberi erőforrások és az egészségügy minisztere, valamint Scott Atlas, a kormányzat járványügyi tanácsadó testületének tagja. Mike Pence és Scott Atlas is arra hívta fel a figyelmet, hogy a tesztelés kiterjesztésével a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek számának emelkedésére lehet számítani az elkövetkező napokban. Az alelnök szerint ez elsősorban a nyugati és a középnyugati tagállamokban lesz így. Atlas hozzáfűzte, hogy várhatóan növekszik a fertőzöttek száma ott is, ahol az emberek nem vették figyelembe a társadalmi távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat.



Alex Azar közölte: október végére, november elejére már mintegy havi 30-40 millió ember tesztelésére lesz képes a rendszer.



Hétfőn délután sajtótájékoztatót tartott Chicago polgármestere, Lori Lightfoot, aki bejelentette: a városban könnyítenek a járvány miatti szigorú szabályokon. A rendelkezés értelmében az éttermek, eszpresszók, tornatermek megnövelhetik az egy időben fogadható klienseik számát, de a vendégeknek mindenütt, még a fitneszklubokban is kötelező lesz szájmaszkot viselni.