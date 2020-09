Katalán válság

Távoznia kell posztjáról a katalán elnöknek a spanyol legfelsőbb bíróság döntése szerint

Quim Torra az engedetlenség bűncselekménye miatt nemcsak politikai tisztségét veszti el, hanem 30 ezer eurós (10,9 millió forint) pénzbüntetést is fizetnie kell.

Távoznia kell az autonóm katalán kormány éléről Quim Torra elnöknek, miután a spanyol legfelsőbb bíróság hétfőn másfél évre eltiltotta közhivatal betöltésétől.



A függetlenségi politikust azért ítélték el, mert nem tett eleget a központi választási bizottság (JEC) utasításának a 2019-es tavaszi parlamenti választásokat megelőzően, és többszöri felszólítás ellenére sem távolíttatta el a középületekről a politikai szimbólumokat a kampányidőszakban.



A választási bizottság szerint ugyanis a sárga szalagok és transzparensek kihelyezésével, amelyek a 2017-ben bebörtönzött katalán függetlenségi vezetők támogatását jelképezték, az elnök megsértette a közintézményekre vonatkozó politikai semlegesség elvét.



Quim Torra az engedetlenség bűncselekménye miatt nemcsak politikai tisztségét veszti el, hanem 30 ezer eurós (10,9 millió forint) pénzbüntetést is fizetnie kell.



A katalán elnököt tavaly decemberben marasztalta el az ügyben a katalán felsőbíróság, amellyel szemben a politikus fellebbezést nyújtott be. A legfelsőbb bíróság ezt a határozatott hagyta most helyben a bírói testület egyhangú döntésével.



Az ítélet megállapítása szerint Quim Torra "határozottan, ismételten, makacsul" ellenállt a választási bizottság által hozott törvényes rendelkezés betartásának. A bíróság megerősítette, hogy ez a testület a választási folyamatok átláthatóságáért, tisztaságáért felelős kompetens alkotmányos szerv.



Az eljárás során az elnök védője azt hangsúlyozta, hogy a testületnek szerinte nem tartozik hatáskörébe a tartományi vezetők utasítása, így határozata illegális.



Quim Torra távozása után eddigi helyettese, Pére Aragonés veszi át ideiglenesen az immár csökkentett hatáskörű kormány irányítását, amíg a parlament új elnököt választ, vagy előrehozott választásokat rendeznek az autonóm tartományban.



Az elszakadáspárti politikus védője korábban arról is beszélt, hogy kedvezőtlen ítélet esetén készek elmenni az Európai Bíróságra is.



A katalán függetlenségpárti szimpatizánsok estére tüntetéseket szerveznek szerte Katalóniában, hogy így tiltakozzanak a legfelsőbb bíróság döntése ellen.