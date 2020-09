Környezetvédelem

Kaliforniai kormányzó: 2035-ig megszüntetik a benzines, a dízel, valamint hibrid autók forgalmazását

Kaliforniában 2035-ig megszüntetik a benzinnel működő, a dízel, valamint a hibrid gépjárművek forgalmazását - jelentette be Gavin Newsom, az Egyesült Államok nyugati parti államának kormányzója, aki szerdán rendeletet is aláírt erről.



Szerdai sajtókonferenciáján Newsom "bátor lépésnek" minősítette saját döntését, hangsúlyozva, hogy "ez a leghatásosabb lépés, amelyet államunk megtehet a klímaváltozás elleni küzdelemben". A demokrata párti kormányzó kiemelte: évtizedeken keresztül lehetővé tették, hogy a gépjárművek szennyezzék a levegőt. "Megérdemeljük azokat az autókat, amelyek nem okoznak asztmát a gyermekeknek. A mi autóinknak nem szabad tovább rontaniuk a tűzvészeken és ezzel elősegíteniük, hogy még több, füsttel telitett napunk legyen".



Newsom kijelentette: 15 év múlva minden autó, amelyet Kaliforniában forgalmaznak, "mentes lesz a károsanyag-kibocsátástól".



A kormányzói rendelet mindazonáltal nem tiltja be a jelenleg forgalomban lévő "hagyományos" autókat, ám megtiltja ezek eladását, illetve vásárlását a használtautó-piacon.



Elemzők megjegyzik: a kormányzói rendeletet a washingtoni szövetségi kormány bíróság elé viheti.