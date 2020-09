Család

Franciaországban kötelező lesz minden apának kivennie egy hét szabadságot a gyereke születésekor

A jelenlegi 14 napról 28 napra nő az apáknak járó gyermekgondozási szabadság Franciaországban, és ebből legalább egy hetet kötelező lesz mindenkinek kivennie a gyereke születésekor - jelentette be szerdán a francia elnök.



Emmanuel Macron a nemek közti egyenlőség terén előrelépésnek, illetve mandátuma egyik "nagy ügyének" minősítette a jövő év júliusában életbe lépő változást.



"Az idő alapvető tényező a gyerek és szülei közötti fontos kapcsolat kialakításában. A jelenlegi 14 nap túl rövid" - közölte az államfői hivatal, amely szerint a társadalom mintegy 80 százaléka támogatja a hosszabbítást.



Az Elysée-palota tájékoztatása szerint az apa vagy a "második szülő", aki lehet nő is, a gyerek születésekor júliustól kétszer több, 28 nap szabadságra jogosult.



Franciaország úttörőnek számított a kérdésben Európában, amikor 2002-ben bevezette a 11 napos apaszabadságot, amely a háromnapos születési szabadság után vehető ki. Azóta azonban számos európai uniós ország nagyvonalúbb intézkedéseket hozott az apák számára, míg Franciaországban a szülői terhek jelentős része továbbra is az anyákra hárul. A szülési szabadság az anyák számára jelenleg 16 hétig tarthat.



Az apaszabadság meghosszabbítását, amelynek éves költsége több mint félmilliárd euróra rúghat, a társadalombiztosítás fogja állni. A gyerek születését követő háromnapos szülési szabadságot továbbra is a munkáltató finanszírozza, a további 25 napot pedig visszatéríti a társadalombiztosítás. Ikrek születésekor további hét nap jár a második szülőnek.



Az első hét nap kivételét a kormány azért teszi kötelezővé, hogy így ösztönözze az apákat arra, hogy éljenek a lehetőséggel. Amennyiben egy munkáltató nem tartja tiszteletben a kötelezettséget, 7500 eurós pénzbüntetéssel sújtható.



A francia apák 67 százaléka veszi ki az apaszabadságot a gyereke születésekor, s az adat nem változott, amióta erre lehetőséget biztosít a törvény.