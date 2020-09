Koronavírus

Engedélyezték a harmadik vakcina tesztelését Oroszországban

Engedélyezte az orosz egészségügyi minisztérium annak a koronavírus-fertőzés elleni vakcinának a klinikai tesztelését, amelyet a moszkvai Mihail Csumakov Immunbiológiai Készítmények Kutatásának és Kidolgozásának Szövetségi Tudományos Központja fejlesztett ki - jelentették szerdán orosz hírügynökségek.



A fővárosi Gamaleja Intézet és a novoszibirszki Vektor Központ vakcinája után ez a harmadik tesztelésre engedett oltóanyag Oroszországban. Ezt a vakcinát háromezer önkéntesen Kirovban, Szentpéterváron és Novoszibirszkben fogják kipróbálni, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a nemzetközi szabályozók előírásaival összhangban.



Az egészségügyi tárca közleménye szerint a kísérlet részvevőit az oltás után 16 napig elkülönítve fogják orvosi megfigyelés alatt tartani. Ajdar Ismuhametov, az Orosz Tudományos Akadémiához tartozó Csumakov Központ vezérigazgatója szerint a klinikai tesztelést a tervek szerint novemberben fogják befejezni.



A Gamaleja Intézet augusztus 11-én bejegyzett és "posztregisztrációs" (harmadik, tömeges) tesztelési szakaszban lévő vakcináját már gyártják, és az első tételeket már a régiók nagy részébe le is szállították. A Vektor féléves immunitást adó oltóanyaga klinikai tesztelésének lezárása szeptember 30-ára, bejegyzése októberre, ipari előállításának kezdete pedig novemberre várható.



Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter közölte, hogy az orosz gyógyszeripar februárra fogja csúcsra járatni vakcinagyártó kapacitását. A politikus szerint októberben 500 ezer, az év végére pedig 2-3 millió adagot fognak gyártani.



Oroszország részt veszt a kínai CanSino Biologics és a pekingi biológiai és katonai orvostudományi intézet által kifejlesztett Ad5-nCoV vakcina tesztelésének harmadik szakaszában is. A Petrovax orosz gyógyszergyár hétfőn adott hírt az önkéntesek első csoportjának beoltásáról, valamint arról, hogy az érintettek jól vannak.



Az Oxfordi Egyetem és a brit-svéd AstraZeneca által kifejlesztett vakcina tesztelését szeptember 11-én, még a kísérlet részvevőinek beoltása előtt felfüggesztették a szentpétervári influenzakutató Szmarogyincev Intézetben. A kísérletet akkor más országokban is leállították, és Oroszországban még nem történt bejelentés az újraindításról.



Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 6215-tel 1 115 810-re emelkedett. A napi növekmény immár negyedik napja haladja meg ismét a hatezret. Az országban szeptember 4-én lépte túl ismét az ötezret a napi új esetszám. A terjedés üteme negyedik napja 0,6 százalékos. A reprodukciós ráta harmadik napja országosan 1,08, Moszkvában 1,19-re emelkedett. Az új esetek 25,1 százaléka tünetmentes.



Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott új koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok (6 857 967), India (5 562 663) és Brazília (4 558 040) után.

Az aktív esetek száma 79-cel 178 212-re nőtt. A halálos áldozatoké 160-nal 19 649-re, a felépülteké pedig 5976-tal 917 949-re emelkedett.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 43,3 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 237 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával több mint 221 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.