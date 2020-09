Koronavírus

Egyre kevesebb intenzív ágyat tartanak fenn a fertőzötteknek Németországban

A fertőzésszám emelkedése ellenére egyre kevesebb intenzív kórházi ágyat tartanak fenn Németországban az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) miatt súlyosan megbetegedő embereknek - írta a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című vasárnapi német lap.



Baden-Württemberg tartomány kormánya a héten elrendelte, hogy a kórházakban az eddigi 35 százalék helyett csak az intenzív ágyak 10 százalékát kötelező fenntartani a vírus által okozott betegség (Covid-19) súlyos eseteinek. A 11 millió lakosú tartományban az ország számos térségében már régóta követett gyakorlatot veszi át. A tartományi rangú fővárosban, Berlinben például már június óta 10 százalékon van a koronavírus-járvány miatt ellátásra szoruló betegeknek fenntartott ágyak aránya az intenzív osztályokon, Alsó-Szászországban pedig július közepe óta. Bajorországban és Brandenburgban nyár eleje óta nincs is ilyen kvóta. Hamburgban augusztusban szüntették meg, Szász-Anhaltban szeptember elején.



A 16 tartomány közül egyedül Rajna-vidék-Pfalzban nem változtattak a járvány első, tavaszi hullámának idején bevezetett szabályon, amely szerint az intenzív ágyak 25 százalékát a Covid-19-ben szenvedő betegeknek kell fenntartani - olvasható a FAS összeállításában.



Az első hullám április elején tetőzött, akkor naponta nagyjából hatezer új fertőzést regisztráltak, és naponta több mint kétszázan haltak bele a Covid-19-betegségbe. A járvány ez után nagyjából három hónapig enyhült. Az utóbbi hetekben ismét gyorsabban terjed a vírus, a napi új esetek száma az utóbbi négy napon kétszer is átlépte a kétezres határt, ugyanakkor az intenzív kórházi kezelésre szorulók és az elhalálozások száma továbbra is csak a töredéke a tavaszi hullám idején regisztráltnak.



Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) legutóbbi, szombati adatai szerint az országszerte üzemeltetett mintegy 30 ezer intenzív ágy közül csupán 257 ágyon kezelnek Covid-19-ben szenvedő beteget.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vasárnap ismertetett adatai szerint az utóbbi 24 órában 1345 új SARS-Cov-2-fertőzést regisztráltak, a teszttel igazolt esetek száma így 271 415-re emelkedett. A járványnak két új halálos áldozata van, számuk ezzel 9386-ra emelkedett.