Felgyújtotta magát egy férfi egy rendőrőrs előtt Fehéroroszországban - megrázó videó

Felgyújtotta magát egy férfi pénteken a fehéroroszországi Szmaljavicsi város egyik rendőrőrse előtt - közölte a fehérorosz belügyminisztérium.



A tárca tájékoztatása szerint a férfit súlyos égési sérülésekkel kórházba szállították.



A minisztérium által közzétett felvételen látható volt, hogy az egyik rendőr poroltóval próbálta eloltani a fájdalomtól földön fetrengő, lángoló férfit.



A hatóságok szerint a férfi mentális problémákkal küszködött. A fehérorosz nyomozó bizottság időközben közölte: a 36 éves elkövető pszichiátriai kezelés alatt állt, és öngyilkos hajlamai vannak. Már korábban is megpróbált önkezűleg véget vetni életének, de ezt sikerült megakadályozni. A hatóságok hozzátették, hogy a férfi több alkalommal is feltűnt iszákosság miatt.



A TASZSZ ugyanakkor az Onliner független hírportálra hivatkozva arról számolt be, hogy úgy tűnt, mintha a férfi a hatósági erőszak ellen akart volna ilyen módon tiltakozni. Az orosz hírügynökség mindemellett megjegyzi, hogy a férfi nem hangoztatott semmit, amiből következtetni lehetett volna tettének indítékára, amit így továbbra is homály fed.



A történtek helyszínét lezárták, a nyomozó bizottság emberei vizsgálatot indítottak.



Fehéroroszországban folyamatosak a tüntetések az augusztus 9-i elnökválasztás óta, amelyen Aljakszandr Lukasenka elnök a hivatalos eredmények szerint a voksok mintegy 80 százalékával megszerezte hatodik mandátumát. Az ellenzék szerint az országot 1994 óta irányító elnök elcsalta a választást. A hatóságok egy időben könyörtelen brutalitással igyekeznek elfojtani a tüntetéseket. Több tiltakozó meghalt, sokan kínzásokról számoltak be a fogva tartás során, és vannak, akik azóta sem kerültek elő, hogy őrizetbe vették őket.

Shocking footage of a man lighting him self on fire near police station in Smalyavichy (16,000 population). Right now, the man is in intensive care, 90% of the skin burnt.#Belarus #Minsk #BelarusElection #BelarusProtest #BelarusFreedom pic.twitter.com/f1OWW7O49Q