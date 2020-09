Koronavírus

Katalóniában négy újrafertőződésről számoltak be orvosok

A kelet-spanyolországi Katalóniában négy korábbi koronavírusos páciens újrafertőződéséről számoltak be orvosok hétfőn.



Bonaventura Clotet, a badalonai Germans Trias i Pujol kórház fertőző betegségek osztályának vezetője egy rádióinterjúban elmondta: a négyből három esetben könnyű fertőzésről van szó, ám egy pácienst intenzív osztályon kezelnek.



A súlyos beteg egy orvos, aki márciusban kapta el először a koronavírust. A fertőzés akkor könnyű lefolyású volt, míg a beteg most gépi lélegeztetésre szorul, noha állapota már javul.



A szakorvos hangsúlyozta: ezek az esetek is bizonyítják, hogy mennyire fontos fenntartani az óvintézkedéseket, és a figyelem akkor sem lankadhat, ha valaki már egyszer átesett a fertőzésen.



Spanyolországban az elmúlt 24 órában 3023 új fertőzöttet szűrtek ki, míg a legutóbbi, pénteki adatösszesítés óta a fertőzöttek száma több mint 27 ezerrel emelkedett. Az eddig regisztrált esetek száma meghaladja az 593 ezret.



Három nap alatt 101 ember hunyt el a koronavírus következtében, a halálos áldozatok száma 29 848.



A vírus okozta Covid-19 megbetegedéssel több mint kilencezren vannak kórházban, ami a teljes kapacitás 8,5 százalékát jelenti.



A járványhelyzet ellenére hétfőn újabb tartományokban, például Katalóniában is megindult a tanév jelenléti oktatással. Az országban működő, több mint 28 oktatási intézmény közül eddig mintegy 120-ban regisztráltak koronavírus-fertőzöttet.



Az ország 12 települése van vesztegzár alatt, vagyis rendőrség ellenőrzi a bekötő utaknál, hogy csak engedéllyel lehessen be-, illetve kihajtani.