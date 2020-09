Koronavírus

Egy hétre csökken a karantén ideje Franciaországban

Egy hétre csökken az elkülönülés ideje a koronavírusos fertőzöttek és a velük kapcsolatba kerültek számára Franciaországban az eddigi két hétről - jelentette be pénteken Jean Castex miniszterelnök, egy nappal azután, hogy csaknem 10 ezer új fertőzöttel megdőlt a koronavírus-járvány regisztrált napi esetszáma.



Az úgynevezett egészségügyi védelmi tanács ülése után - amelyet Emmanuel Macron államfő vezetett - a miniszterelnök elismerte, hogy "a helyzet látványosan romlott", de kizárta a tavaszihoz hasonló általános karantén bevezetését.



"A vírus intenzitása nem csökken, és még néhány hónapig itt lesz velünk, muszáj megtanulnunk vele élni anélkül, hogy egy általános karantén logikája felé haladnánk" - hangsúlyozta Jean Castex.



A miniszterelnök szerint nem szabad "a társadalmi, a gazdasági és a kulturális életet zárójelbe tenni" az esetszámok emelkedése miatt.



"A tudományos tanács javaslatára, az elkülönülés idejét hét napra csökkentjük, azaz annyi időre, amennyi a tényleges fertőzésveszély ideje" - mondta a miniszterelnök. "Fontos, hogy mindenki szigorúan betartsa ezt az elkülönülési időt, amelyet ellenőrizni fogunk" - tette hozzá.



Franciaországban eddig nem létezett hatósági karantén, és az orvosilag ajánlott házi karantént sem ellenőrizték.



A társadalombiztosítás regionális hivatalai mintegy 2 ezer embert vesznek fel a következő napokban a fertőzöttek kapcsolati láncai feltárásnak megerősítésére. Az egyre nagyobb esetszámok és a létszámhiány miatt egyre lassabban tudják a hatóságok feltárni egy-egy fertőzött kapcsolatait.



A kormányfő jelezte, hogy a szűrési politikát is megerősítik és differenciálni fogják az egészségügyi hatóságok azért, hogy a tünetet produkálók előnyben részesüljenek, és ne keveredjenek a tesztelőhelyeken a tünetmentes emberekkel. Amióta ugyanis ingyenessé és tömegessé vált a tesztelés mindenki számára, kígyózó sorokban várakoznak az emberek a rendelőintézetek előtt, és sok helyen napokat kell várni a tesztelés eredményére.



A kormány a száz megyéből pénteken 42-t nyilvánított a vírus intenzív terjedése miatt vörös övezetnek az eddigi 28 helyett. Ezekben a megyékben 100 ezer lakosra több mint ötven fertőzött jut, s ezért a prefektusok korlátozó intézkedéseket rendelhetnek el. A miniszterelnök jelezte, hogy a már jelenleg is kötelező maszkviselésen túl a déli Bordeaux-ban, Marseille-ben és Francia Guyanán további korlátozásokra lehet számítani, amelyekről helyi szinten fognak dönteni.



A járványmutatók elsősorban a déli országrészben romlottak az elmúlt napokban, a francia Riviéria területén a kórházi ápoltak száma is jelentős emelkedésnek indult, s a Covid-19-betegeknek fenntartott intenzív ágyak Marseille-ben már beteltek.



A pozitív tesztek aránya napról napra emelkedik, csütörtökön elérte az 5,4 százalékot.

A kórházakban jelenleg 5096 fertőzöttet ápolnak. Lélegeztetőgépre naponta átlagosan nyolcvan beteg kerül, míg a múlt héten ötven volt a napi átlag. Jelenleg 615 súlyos beteget ápolnak intenzív osztályokon.



A járvány tetőzésekor áprilisban több mint hétezer súlyos beteg volt lélegeztetőgépen, számuk június 30. óta először emelkedett hatszáz felé.



Az áldozatok száma a járványügyi korlátozások feloldása óta napi húsz körül mozog: csütörtökön 19-en vesztették életüket, ezzel 30 813-ra emelkedett a Covid-19-fertőzésben elhunytak száma.