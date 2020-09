Koronavírus

Szlovákia szigorítja járványügyi intézkedéseit

Az új esetek számának növekedésének hátterében jelenleg leginkább a fiatal korosztályok szociális érintkezése áll, az új esetek harmada pedig úgynevezett "importbeteg" tehát külföldről hazatérő személy. 2020.09.11 19:15 MTI

Szigorítanak Szlovákiában a járványügyi intézkedéseken a jövő héttől, illetve október elsejétől - jelentette be Marek Krajcí szlovák egészségügyi miniszter a koronavírus fertőzések számának emelkedésére hivatkozva Pozsonyban pénteken.



Szeptember 16-tól Szlovákiában az esküvők és a kegyeleti megemlékezések kivételével betiltják a tömegrendezvényeket a szórakozóhelyeken, éttermekben és a szállásadó intézményekben. Október elsejétől az előírások tovább szigorodnak, az esküvők résztvevőinek számát 30 főben korlátozzák, nem ajánlják a családi rendezvények megtartását, és csökkentik tömegrendezvényeken résztvevők számának felső határát is. Ez utóbbi az ország egyes régióiban 50 és 200 fő között aszerint változik majd, hogy az adott régió a fertőzések aktuális száma szerint az úgynevezett zöld, narancssárga vagy vörös régióba tartozik-e. Az egészségügyi miniszter bejelentette: szeptember végéig meghosszabbítják a szájmaszkok kötelező viselését előíró intézkedés hatályát az oktatási intézményekben, az általános iskolák felső tagozatain, illetve a közép és felsőfokú oktatási intézményekben.



Az intézkedések szigorítását a tárcavezető a fertőzések számának emelkedésével indokolta. "Rosszabb a helyzet, mint a múlt héten volt, nőtt a vörös jelzésű régiók száma is" - jelentette ki Marek Krajcí. Rámutatott: meredeken nőtt a fertőzöttek száma, a számok magasabbak, mint az első hullám idején. Megjegyezte: az új esetek számának növekedésének hátterében jelenleg leginkább a fiatal korosztályok szociális érintkezése áll, az új esetek harmada pedig úgynevezett "importbeteg" tehát külföldről hazatérő személy.



A miniszter a szomszédos országokban tapasztalható fertőzésszám növekedéssel kapcsolatban azt mondta a helyzet főként Csehországban romlik, de Magyarország és Ausztriában sem jó. Bejelentette: utazás tekintetében Csehországot a vörös, vagyis rizikós besorolású országok listájára tették, Magyarország és Ausztria pedig azon országok csoportjába tartozik, ahol nem jók a kilátások. Ugyanakkor a kevésbé rizikós országok közé került Bulgária, Svédország és Kanada.



Szlovákiában augusztus közepe óta az előző hónaphoz képest érezhetően megemelkedett a naponta újonnan regisztrált koronavírus-fertőzések száma, ez a mutató később némileg alacsonyabb szinten stabilizálódott, majd az elmúlt napokban ismét megemelkedett. Az újonnan regisztrált fertőzések száma az utóbbi napokban, napi másfélszáz és kétszáz között mozog, ami meghaladja a tavaszi hónapokban kimutatott legmagasabb értékeket. Az országban eddig összesen 5252 személynél mutatták ki a kórokozó jelenlétét a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ pénteki adatai szerint. A gyógyultnak nyilvánítottak száma 3081, vagyis jelenleg 2134 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Szlovákiában eddig a kórnak hivatalosan 37 halálos áldozata van. Az országban eddig már több, mint 375 ezer vírustesztet végeztek el.