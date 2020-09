Koronavírus

Olaszországban emelkedik a kórházban kezelt betegek száma

Fokozatosan emelkedik az egy nap alatt kiszűrt új koronavírus-fertőzöttek száma Olaszországban az egészségügyi minisztérium pénteki adatai szerint, és ennél is gyorsabban nő a kórházban kezelt betegeké. Ennek ellenére - több európai országhoz hasonlóan - az olasz kormány is a karanténidőszak lerövidítésének lehetőségét mérlegeli.



Giuseppe Conte miniszterelnök bejelentése szerint kedden döntenek az eddigi tizennégy napos karanténidőszak tíz napra csökkentéséről. Korábban többek között Franciaország és Norvégia rövidítette le a kéthetes karantént. Az olasz kormányfő gazdasági megtakarítással indokolta a tervezett csökkentést.



Egy nap alatt több mint 98 ezer vírustesztet végeztek, és 1616 új beteget szűrtek a megelőző 1597-hez képest. Ez a második legmagasabb adat július eleje óta: azóta ennél több beteget egy nap alatt csak szeptember 5-én regisztráltak, akkor több mint ezerhétszázat. A legtöbb új fertőzöttek ismét az északi gócpontokon szűrték, 257 esetet Lombardiában, 173-at Venetóban és 152-őt Emilia Romagnában. Száznál több új beteget szűrtek Lazióban, Toszkánában és Szicíliában, a többi tartományban száznál kevesebb fertőzöttet diagnosztizáltak.



Az aktív fertőzöttek száma 34 ezer felett van, 1849 beteget kezelnek kórházban, az utóbbi egy napban tízzel emelkedett az intenzív osztályon levő fertőzöttek száma, amely így százhetvenötre nőtt. Tíz beteg halt meg, a halottak száma elérte a 35 597-et. Gyógyultakat és halottakat is számolva a diagnosztizált betegek száma megközelíti a 285 ezret.



Fordulópontot a hétfői iskolakezdés jelenthet majd: mintegy tízmillió diákot és pedagógust várnak vissza a március 10-én bezárt oktatási intézményekbe.



Az Istat statisztikai hivatal adatai szerint a járvány okozta gazdasági visszaesésben a 15 és 34 év közöttiek foglalkoztatottsága 40 százalék alá süllyedt. A 15 és 64 év közöttiek foglalkoztatottsága nem éri el a 60 százalékot. A második negyedévben több mint nyolcszázezerre emelkedett a járvány miatt munka nélkül maradtak száma elsősorban a vendéglátásban, a kereskedelemben és a szolgáltói szektorban dolgozók között.



Az Alitalia olasz légitársaság bejelentette, hogy szeptember 16-tól a Róma és Milánó közötti napi hét járatból kettő úgynevezett Covid-mentes lesz: az utasokon felszállás előtt gyorstesztet végeznek. Érvényes lesz az utazás előtti hetvenkét órában elvégzett PCR-teszt is.



A Vatikán bejelentése szerint fertőzöttnek bizonyult és házi karanténba vonult Luis Antonio Tagle Fülöp-szigeteki bíboros. Az egyházi államban dolgozó, de jelenleg hazájában tartózkodó Tagle bíboros augusztus 29-én a Vatikánban Ferenc pápával találkozott, az ezt követően végzett első tesztje még negatív volt.