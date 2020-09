Koronavírus

A cseh államfő megérti a magyar kormány döntését a határok lezárásáról

Milos Zeman cseh államfő kijelentette vasárnap, megérti a magyar kormánynak azt a döntését, hogy a koronavírus-járvány további terjedésének megakadályozása érdekében szeptembertől lezárta az ország határait.



"Megértem, támogatom a határok lezárását" - reagált Zeman a CNN Prima News cseh kereskedelmi televízió vitaműsorában, amikor a műsorvezető Magyarország határainak lezárásával kapcsolatban kérdezte.



"Mindenki a maga módján védekezik" - tette hozzá a cseh elnök. Megismételte korábbi véleményét, miszerint jónak, hasznosnak tartaná, ha a jelenlegi járványhelyzetben nemzetközi szinten is egy évre lezárnák az országhatárokat. Szerinte ez minden ország hazai turizmusának a fejlesztéséhez is nagymértékben hozzájárulna, amit ő szintén támogat.



A csehországi járvány-helyzettel kapcsolatban Zeman azt mondta, hogy "óvatosnak kell lenni, de pánikra nincs ok". Csehországban az utóbbi napokban nagyon megugrott a napi fertőzések száma, minek következtében a hatóságok megszigorították az óvintézkedéseket és több területen újra kötelezővé tették például a szájmaszk viselését. A közvélemény és a sajtó egy része vitatja és ellenzi az intézkedéseket.



Az államfő szerint az óvintézkedések szigorítására a helyi fertőzésgócokban van szükség, míg a járvány által nem vagy alig érintett helyeken feleslegesnek tartja ezeket. A szakminisztérium hétvégi kimutatásából az derül ki, hogy országszerte mintegy 160 helyi fertőzésgócot tartanak nyilván.



Milos Zeman úgy vélte: a napi fertőzések száma helyett jobb, pontosabb mutató a járványban elhunytak száma. "A fertőzésből ki lehet gyógyulni, de meghalni csak egyszer lehet" - szögezte le az államfő. Úgy vélte, ezen a téren Csehország jól áll, a cseh kormány járványkezelése helyes és hatékony.



Csehországban március elsején jelent meg az új koronavírus ( SARS-CoV-2) okozta járvány, amelyben vasárnapig 431-en haltak meg.