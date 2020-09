Koronavírus-járvány

Uniós biztosok levélben fordultak a magyar kormányhoz az utazási korlátozások bevezetése miatt

Didier Reynders jogérvényesülésért és Ylva Johannson belpolitikáért felelős európai uniós biztos levélben fordult a magyar kormányhoz a Magyarországon bejelentett, a koronavírus-járvány terjedésének megelőzését célzó utazási korlátozások bevezetése miatt - jelentette be hétfőn Christian Wigand, az Európai Bizottság illetékes szóvivője.



Hangsúlyozta, hogy a korlátozások során Magyarország "nem diszkriminálhatja" az EU-tagállamok polgárait.



"Világos uniós szabály vonatkozik az uniós állampolgárok szabad mozgására, ezt minden tagállamnak követnie kell" - hangsúlyozta a brüsszeli végrehajtó testület szóvivője.



Hozzátette: az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a járvány elleni korlátozó intézkedésekről összehangoltan döntsenek az uniós tagállamokban, mivel a közös kihívások közös válaszokat igényelnek.



Didier Reynders keddi Twitter-üzenetében azt írta, hogy emlékeztetni szeretnék a magyar kormányt a schengeni térség integritásának fontosságára, továbbá a határokat érintő intézkedések megkülönböztetésmentes alkalmazására az EU összes állampolgárával és lakosával kapcsolatban.



"Minden olyan intézkedést, amely nem felel meg az uniós jog ezen alapelveinek, azonnal vissza kell vonni. További tájékoztatást várunk a magyar fél részéről" - hangsúlyozta.



Múlt pénteken a magyar kormány azt a döntést hozta, hogy szeptember elsejétől nem léphetnek be az ország területére a külföldi állampolgárok, a külföldről hazatérőknek pedig a 14 napos karantén elkerülése végett két negatív tesztet kell bemutatniuk.



Szijjártó Péter külügyminiszter hétfő esti bejelentése szerint a magyarországi szállásukat korábban lefoglaló csehek, lengyelek és szlovákok egy - öt napnál nem régebbi - negatív teszttel beléphetnek az ország területére, és a négy országban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezést követően.