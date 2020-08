Szélsárkány emelt a magasba egy kislányt Tajvanon - döbbenetes videó

Vasárnap a Nanliao tengerparti városban rendezett sárkányeregető fesztiválon egy gyermek belegabalyodott a narancssárga szélsárkány zsinórjaiba és a szélsárkánnyal együtt a magasba emelkedett.



Az esetről készült felvételen látható, amint a kislány többször is megperdül a felnőtt résztvevők feje fölött, akik megpróbálják lehúzni magukhoz.



A gyermek végül épségben földet ért, az ijedtségen kívül nem esett baja.

