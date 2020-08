Oroszország

Vizsgálatot indított Navalnij ügyében az orosz belügyminisztérium

Vizsgálatot indított Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus kórházi kezelésének ügyében a közlekedésrendészet - közölte a TASZSZ hírügynökséggel az orosz belügyminisztérium nyugat-szibériai részlege.



A tájékoztatás szerint a nyugat-szibériai közlekedésrendészetnél több mint húszféle törvényszéki orvosszakértői, biológiai, fizikai és kémiai vizsgálat zajlik.



Navalnij egy héttel ezelőtt egy repülőgépen lett rosszul, a gépnek emiatt kényszerleszállást kellett végrehajtania Omszkban. Az ellenzéki politikus mintáiban a pénteki belügyi közlemény mindeddig erős vagy kábító hatású anyagot nem találtak.



A rendőrök átvizsgálták Navalnij szállodai szobáját és szibériai mozgásának helyszíneit. Lefoglaltak több mint száz olyan tárgyat, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak.



Az ügyben, amelyben a politikust jelenleg ápoló berlini Charité kórház azt közölte, hogy első klinikai eredményei szerint Navalnijt megmérgezhették, több ország vezetője gyors és átlátható vizsgálatot sürgetett.



A Kreml ezzel szemben egyelőre nem látja indokát annak, hogy bűnügyi nyomozás induljon. Érvelése szerint nem azonosítottak Navalnijt kómába döntő anyagot, és nem bizonyosodott be, hogy merénylet történt.



Vlagyimir Ugljov, a sajtóban "Novicsok" néven emlegetett harci idegméreg egyik kifejlesztője az Interfax hírügynökségnek nyilatkozva "irreális verziónak" nevezte azt az állítást, hogy Navalnijt ilyen szerrel mérgezhették meg. Ugljov arra reagált, hogy a német Spiegel magazin, a The Insider orosz hírportál és a Bellingcat tényfeltáró csoport közölte: a Charité orvosai kapcsolatba léptek azokkal a bolgár kollégáikkal, akik a 2015-ben megmérgezett Emilijan Gebrev bolgár üzletembert kezelték. Gebrevet a közlés szerint egy Novicsok-osztályú méreggel próbálták megölni, a szófiai ügyészség közlése szerint "orosz ügynökök".



Ugljov rámutatott, hogy a "Novicsok", valamint a mérgezéssel kapcsolatos elméletekben emlegetett szarin és szomán a bőrrel érintkezve 10 percen belül öl, így az ellenzéki politikus már annál az asztalnál meghalt volna, amelynél a tomszki repülőtéren teázott. Emellett ilyen méreggel az adott körülmények között, egy kávézóban elkövetett merénylet az elkövetővel is végezhetett volna.



Ugljov korábban azt mondta, hogy Navalnijnál a kolinészteráz-szint csökkenésére használt, egyebebek között az Alzheimer-kór ellen alkalmazott gyógyszerek nagymértékű szedése szervesfoszfor-idegmérgekhez hasonló hatást idézhet elő.



Korábbi közlések szerint egyébként Emilijan Gebrevet, a Dunarit fegyvergyár tulajdonosát és fiát klórpirifosszal, egy rendkívül mérgező rovarölő szerrel próbálták megölni.