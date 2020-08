USA

Bepereli a Trump-kormányt a TikTok anyavállalata

Bepereli az amerikai kormányt hétfőn a TikTok videomegosztó kínai anyavállalata, a ByteDance, amiért az Egyesült Államok területén betiltotta a szolgáltatást Donald Trump elnök kormánya - jelentette be vasárnap a TikTok szóvivője.



Az amerikai kormány augusztus 6-án adott ki 45 napon belül érvénybe lépő rendeletet arról, hogy sem természetes, sem jogi személyek nem vehetik igénybe a TikTok szolgáltatásait, majd 14-én arról, hogy a videomegosztónak 14 napon belül fel kell számolnia egyesült államokbeli jelenlétét. Ezt megelőzően a világszerte mintegy 2,2 milliárd felhasználóval rendelkező TikTokot Trump és Mike Pompeo külügyminiszter is nyíltan bírálta amiatt, hogy szerintük a szolgáltatáson keresztül amerikai állampolgárok adatai juthatnak el a kínai kormányhoz. Az augusztus 6-i rendeletben hasonló kifogásokat támasztottak a leginkább Kínában népszerű WeChat üzenetküldő szolgáltatással szemben is, amelyet a Tencent kínai internetes óriás üzemeltet.



Peking e rendelet után azonnal kifejezte tiltakozását az amerikai döntés miatt. Vang Ven-pin kínai külügyi szóvivő "politikai manipulációnak" nevezte azt. Az Egyesült Államok "saját önző érdekeit helyezi a piaci szabályozás és a nemzetközi szabályok fölé" - jelentette ki.