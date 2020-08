Románia

Medvetámadás Hargita megyében: súlyosan megsérült egy juhász

Megtámadott a medve egy 22 éves fiatalembert egy kászoni esztenán vasárnap reggel - az esetről Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke számolt be a Facebook-oldalán.



A tanácselnök az írta, hogy az állat az áldozat combját és bokáját marta meg, "sajnos a bokájából egy darabot ki is harapott". A sebesültet a csíkszeredai Hargita Megyei Sürgősségi Kórházba szállították, ahol megműtötték.



Borboly Csaba kérte a lakosságot, hogy a vadkárokat és a medve jelenlétét is jelentsék be, azok is, akiknek kárt nem okoz, mert az illetékes vadásztársulat másként nem intézkedhet az elszállítást vagy a kilövést illetően.



Az önkormányzati vezető bejegyzésében nehezményezte, hogy az országos hatóságok még mindig nem nyújtottak segítséget a medveprobléma megoldására a helybélieknek. "Továbbra is magunkra vagyunk maradva, és együtt kell keressük az eseti megoldást, hisz Bukarest struccpolitikát játszik, habár tudjuk jól, Brüsszel nem ezt kéri Románia Kormányától" - írta.



"Ma kértem a község polgármesterét, illetve a vadásztársulás képviselőit a veszélyes medve ügyében állítsák össze kivonási/elhelyezési kérelmet. A polgármester csak segíteni tud, de a vadásztársuláshoz eljuttatott minden további bizonyíték, ami ennek a medvének az eddigi veszélyességét is igazolja, az a vadásztársulás számára döntő bizonyítékként minősülhet. Kérem a lakosságot, az állattulajdonosokat, hogy tegyenek bejelentést, kárjelentést" - fogalmazott Borboly Csaba.