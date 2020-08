Koronavírus

Angliában új módszer szerint számolják a haláleseteket

Mostantól csak azokat a haláleseteket tekintik koronavírus következményének, amelyek egy pozitív vírustesztet követő 28 napon belül következtek be. 2020.08.13 09:22 MTI

Angliában új módszer szerint számolják az új koronavírus okozta haláleseteket, így számuk mintegy ötezerrel csökkent szerdára. Spanyolországban és Franciaországban magas volt szerdán az új fertőzöttek száma.



Az egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy mostantól csak azokat a haláleseteket tekintik koronavírus következményének, amelyek egy pozitív vírustesztet követő 28 napon belül következtek be. Ezzel az angol egészségügy alkalmazkodik az Egyesült Királyság többi részéhez, ahol eddig is ezt a módszert alkalmazták.



Azokat a betegeket, akik a pozitív vírustesztet követő 28 napon túl, de kevesebb mint 60 napon belül halnak meg, csak akkor számolják a többi koronavírus okozta elhalálozáshoz, ha halotti bizonyítványukon az egészségügyi hatóságok a Covid-19-et tüntetik fel halálokként.



Az új módszer szerint Nagy-Britanniában 41 329 halálesetet tartanak nyilván, míg a régi rendszer szerint a SARS-CoV-2 vírusnak 46 706 halálos áldozata volt. Ez a szám a legmagasabb Európában.



Korábban Angliában minden halálesetet a vírus okozta Covid-19-betegségnek tudtak be, ha a pacienst korábban koronavírusra diagnosztizálták. A tudósok szerint kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy valamennyi fertőzött valóban a Covid-19-ben hunyt-e el, vagy valamilyen más betegség okozta a halálát.



"Az angliai halálesetek ezen számítása mellett azért döntöttek, hogy nehogy alábecsüljék a vírus halálos áldozatainak számát a világjárvány korai szakaszában - közölte John Newton, az Angliai Közegészségügyi Intézet egyik igazgatója.



Spanyolországban 1700-zal nőtt az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma szerdán, ezért Aragóniában tábori kórház felállítása mellett döntöttek, Galiciában pedig betiltották a dohányzást a nyilvános helyeken.



Az egészségügyi minisztérium adatai szerint az elmúlt 24 órában 1680 új fertőzöttet diagnosztizáltak, míg kedden 1418-at, így a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma 329 784-re nőtt. A szerdai statisztikában nem szerepel Madrid, amely műszaki okokból nem közölt adatokat.



A karantén mintegy hat hete történő feloldása óta Spanyolország az új fertőzések megfékezéséért küzd, amelyeknek a száma a júniusi napi több mint 150-ről több mint 1500-ra nőtt augusztus első 12 napjában.



A legtöbb fertőzött Aragóniában van, minden 100 ezer lakosra 571 jut. A második helyen Navarra áll a 100 ezer lakosra jutó 159 fertőzöttel.



A francia egészségügyi minisztérium szerdai közlése szerint az elmúlt 24 órában 2524 új koronavírus-fertőzést jelentettek, újabb napi rekordot a karantén feloldása után. A járvány kitörése óta 206 696 embert fertőzött meg a SARS-CoV-2 nevű vírus.



Gabriel Attal kormányszóvivő bejelentette, hogy Franciaország fokozatosan rendőrségi posztokat állít fel annak ellenőrzésére, hogy viselnek-e maszkot az emberek ott, ahol kötelező, és betartják-e a társadalmi távolságtartást.

Az új fertőzöttek számának emelkedése mellett a kórházban ápolt betegek száma tovább csökken, szerdán 121-gyel 4891-re. Március 19. óta most először csökkent 5000 alá a kórházi ápolást igénylő Covid-19-betegek száma. A legmagasabb április 14-én volt: 32 292.



A halálesetek száma 18-cal 30 371-re nőtt, kedden ez a szám 14 volt, míg az elmúlt héten átlagosan napi kilenc.