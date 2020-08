A földhöz csapódott és kettétört egy utasszállító Indiában

Kényszerleszállás közben túlfutott a kifutópályán, egy utasszállító a délnyugati-indiai Kerala állam Calicut Nemzetközi repülőterén. A gép ezután egy völgybe csapódott, majd kettétört. Legalább három ember meghalt: a pilóta, valamint két utas



A Dubajból Indiába tartó Air India Express-járat a heves esőzés miatt csúszhatott túl a kifutópályán.



Helyi hatóságok azt közölték, hogy a kettétört roncsból minden más utast sikerült kimenekíteni, de hivatalos adat még nincs a további 182 utas állapotáról. A roncs nem gyulladt ki.



További részletek hamarosan!

