Koronavírus

Csökken a járvány terjedésének üteme Belgiumban

Kis mértékben csökkenő tendenciát mutat a koronavírus-fertőzés okozta járvány terjedésének üteme Belgiumban. Amíg a korábbi napokban az átlagos napi új esetszám 536 körül mozgott, addig a belga nemzeti közegészségügyi intézet csütörtöki bejelentése szerint ez a mutató az elmúlt 24 órában alig haladta meg az 500-at.



A tájékoztatás szerint csütörtökre az átlagnál is kevesebb, 510 esetben lett pozitív a vírusteszt eredménye, ezzel mostanáig 71 158 igazolt esetet jegyeztek fel az országban.



Az új esetek legtöbbjét továbbra is az észak-belgiumi Antwerpenben és környékén regisztrálták, noha a virológusok szerint "adatok a helyes irányt tükrözik". Hozzátették, az esetszámok ezzel egy időben a belga fővárosban, Brüsszelben növekednek.



A fertőzés miatt kórházba szállítottak száma lényegében nem változott. Jelenleg 293-en fekszenek kórházban koronavírussal, 3-mal többen, mint kedden. Közülük a korábbinál kilenccel többen, 61-en részesülnek intenzív ellátásban.



A járványhoz köthető halálesetek napi átlagos száma a valamelyest növekedett, a kedden közölte napi 2,4 esethez képest napi háromra emelkedett az áldozatok száma. A járvány március elejére datált belgiumi megjelenése óta 9859-en, hétfő óta kilenc ember vesztette életét a kór miatt.



A koronavírus okozta, egyre súlyosbodó járványhelyzetre hivatkozva július végén éjszakai, 23 órától reggel hat óráig tartó kijárási tilalmat rendeltek el Belgium második legnagyobb városában, a flandriai Antwerpenben. Cathy Berx, az antwerpeni régió kormányzójának szerda esti bejelentése szerint az intézkedést fenntartják, azonban az egyidőben hozott egyéb szabályokon már enyhíteni lehet. Ennek értelmében szigorú egészségügyi feltételek biztosítása mellett kinyithatnak a fitneszklubok és edzőtermek, valamint a 18 évesnél fiatalabbak esetében a kislétszámú, legfeljebb 50 fős edzések és sportesemények is megtarthatók.



Hollandiában az illetékes hatóságok a fertőzések napi számának jelentős emelkedéséről adtak hírt csütörtök délután. Az előző naphoz képest az elmúlt 24 órában 175-gyel több, 601 új esetben lett pozitív a vírusteszt eredménye. Mostanáig 57 357 fertőzöttet regisztráltak az országban. A hét eleje óta több mint 2350-et, amíg a múlt hét folyamán 1259-et, azt az megelőző héten pedig 795-öt.



Növekedett a kórházba szállítottak száma is. Ezen a héten 44 beteget helyeztek el gyógyászati intézményekben, 21-gyel többet, mint egy héttel ezelőtt. Kórházban jelenleg 108 embert kezelnek Hollandiában. A járványfertőzéssel összefüggő halálesetek ugyanakkor száma csökkent, az elmúlt hét alatt hatan vesztették életüket a vírushoz köthetően, hárommal kevesebben, mint az előző hét folyamán.

A luxemburgi egészségügyi minisztérium csütörtök délutáni tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában egy ember halt meg a vírusfertőzés következtében. A járvány helyi megjelenése óta 119 ember hunyt el a betegségben, hétfő óta ketten. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt egy napban 66 ember szervezetében mutatták ki a vírus jelenlétét. A nagyhercegségben 7007-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Kórházban a szerdai adatoknál néggyel kevesebbet, 51 embert ápolnak. Közülük kilencen részesülnek intenzív ellátásban, kettővel többen, mint a hét közepén.