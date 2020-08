Koronavírus

Kéthetes karantén után utazhatnak a kutatócsoportok az Antarktiszra

2020.08.06

Az Antarktisz maradt a világon az egyetlen kontinens, amely mentes az új koronavírus okozta Covid-19-től, köszönhetően elsősorban a szigorú biztonsági előírásoknak. Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, az új-zélandi kormány a kontinensre utazó kutatócsoportoknak két hét karantént rendelt el a csendes-óceáni szigetországban.



A melegedés kezdetével a déli féltekén kezdetét veszi a szezon az antarktiszi kutatóbázisokon. Az új-zélandi hatóságok az első kutatócsoportot pénteken várják az Egyesült Államokból, a tudósoknak 14 napot kell karanténban tölteniük és kétszer tesztelik őket azelőtt, hogy augusztus 24-én elutaznak a jég birodalmába - jelentette be Winston Peters új-zélandi külügyminiszter csütörtökön.



"Az Antarktisz az egyetlen kontinens, amely mentes a Covid-19-től. A kutatóállomások utánpótlásának biztosítása Új-Zélandon keresztül létfontosságú az ott dolgozó emberek, köztük új-zélandiak biztonsága és jóléte érdekében, csakúgy, mint a hosszú távú kutatóprogramok biztosítása céljából" - tette hozzá Peters.



A koronavírus-járvány miatt idén valamennyi antarktiszi kutatóprogram személyzetét csökkentették.



Évente általában mintegy háromezer ember vesz részt ezekben a programokban, a szezon augusztustól márciusig tart. Idén azt tervezik, hogy mintegy 800 kutató fog dolgozni.



A kutatók többsége az amerikai antarktiszi program keretében érkezik Új-Zélandon keresztül, de olasz és dél-koreai kutatók is a szigetországon keresztül jutnak el az Antarktiszra.