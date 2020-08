Koronavírus

Nagy-Britanniában kétszer erősebb lehet a koronavírus-járvány újabb hulláma

A tanulmány szerint a járvány újabb hullámának csúcsa 2020 decemberében várható, és a mértéke várhatóan az első hullám 2-2,3-szorosa lesz. 2020.08.04 19:33 MTI

Nagy-Britanniában kétszer erősebb lehet a koronavírus-járvány újabb hulláma a télen, ha úgy nyitják meg az iskolákat, hogy közben nem javítanak a tesztelési és nyomonkövetési rendszeren - áll egy kedden közzétett tanulmányban.



Az Egyesült Királyságban márciusban zártak be az iskolák, leszámítva a kulcsfontosságú munkát végző dolgozók gyermekeit, és júniusban nyitottak meg ismét kis számú tanuló részére. Jelenleg minden gyermeknek nyári szünideje van.



A kormány azt szeretné, ha szeptember elején valamennyi tanuló visszatérne az iskolába, Boris Johnson kormányfő ezt nemzeti prioritásnak nevezte.



A London University College és a Londoni Higiénia és Trópusi Orvostani Főiskola modellezte az iskolák újranyitásának a hatását a fokozatosan enyhülő társas távolságtartási intézkedések hatásával kombinálva.



Ha az iskolák teljes tantervi nyitvatartással működnek, a Covid-19 tüneteit mutató páciensek 75 százalékát kell diagnosztizálni és elkülöníteni, és kapcsolataik 68 százalékát kell feltárni a The Lancet Child and Adolescent Health című orvosi folyóiratban megjelent tanulmány szerint.



A tanulmány fő szerzője, Jasmina Panovska-Griffiths szerint jelenleg a brit szűrési és nyomonkövetési rendszer mindössze a pozitív esetek kapcsolatainak 50 százalékát tárja fel.



A tanulmány szerint a járvány újabb hullámának csúcsa 2020 decemberében várható, és a mértéke várhatóan az első hullám 2-2,3-szorosa lesz.



Több mint 46 ezer ember halt meg Nagy-Britanniában eddig a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-betegség szövődményeiben. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint a fertőzöttek száma kedd estig meghaladta a 307 ezret.