Koronavírus

Normális tanévkezdésre készül Ausztria

Már folynak az előkészületek: az iskolákban is figyelembe veszik majd a koronavírus-jelzőrendszert; egy katalógus fogja tartalmazni azt, hogy a különböző jelzések esetén milyen szabályok érvényesek.

A járványhelyzet ősszel lehetővé teszi a normális tanévkezdést Ausztriában az oktatási minisztérium szerint.



A minisztérium kedden ismertetett állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a tanév "fokozott odafigyeléssel" kezdődik. Már folynak az előkészületek: az iskolákban is figyelembe veszik majd a koronavírus-jelzőrendszert; egy katalógus fogja tartalmazni azt, hogy a különböző jelzések esetén milyen szabályok érvényesek.



A jelzőrendszer befolyásolná egyebek mellett, hogy kell-e szájmaszkot viselniük a tanulóknak a bejáratnál vagy a folyosókon, megtarthatják-e a szabadban a testnevelési órákat és az énekórákat. Zöld jelzés esetén például csak a higiéniai óvintézkedéseket kellene betartani, piros jelzést esetén ugyanakkor regionális vagy részleges iskolabezárásokra is sor kerülne.



Szorgalmazzák egyebek mellett azt is, hogy minél több ember számára elérhetővé tegyék a koronavírus-tesztet. Az iskolák május közepén történt újranyitása óta az 1,3 millió iskolai tanuló közül száznak lett pozitív a koronavírus-tesztje; a 130 ezer tanár közül pedig 15-en fertőződtek meg.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 96 új fertőzöttet diagnosztizáltak, ezzel folytatódott a kedvező tendencia, hétfőn ugyanis ugyancsak száznál kevesebb, 81 új esetet vettek nyilvántartásba. Jelenleg 1 434 aktív beteget, illetve fertőzöttet tartanak nyilván.



Az országban eddig 21 481 ember fertőződött meg koronavírussal. A betegség következményeibe 719-en haltak bele, ugyanakkor 19 336-an időközben meggyógyultak. Közben Salzburgban a Schwarzenberg kaszárnyában hét katona koronavírus-tesztje pozitív lett.