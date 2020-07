Koronavírus-járvány

Könnyítéseket vezetnek be Izraelben a fertőzöttek növekvő száma ellenére

A jeruzsálemi Héber Egyetem szakemberei szerint a koronavírus-járvány fertőzési adatai azt mutatják, hogy Izrael lassan úrrá lesz a járvány második hullámán. 2020.07.31 14:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Könnyítéseket vezetnek be Izraelben a koronavírus-fertőzöttek növekvő száma ellenére, mert a tudósok szerint csillapodik a koronavírus-járvány második hulláma, ugyanakkor a hadsereg veszi át a fertőzési láncolatok felgöngyölítésének a munkáját - jelentette a helyi média pénteken.



A jeruzsálemi Héber Egyetem szakemberei szerint a koronavírus-járvány fertőzési adatai azt mutatják, hogy Izrael lassan úrrá lesz a járvány második hullámán, kiegyenesedik az új fertőzések korábban növekedést mutató görbéje, és ha a lakosság követi az utasításokat elsősorban a maszk viselésével, akkor remélhetőleg nem lesz szükség újabb korlátozásokra.



Noha csütörtökön a bizonyítottan koronavírus okozta betegségekben elhunytak száma elérte az ötszázat, a járvány megfékezését jelző adatok nyomán pénteken könnyítésekről dönt a kormány, és várhatóan ismét megnyitják a hétvégéken az előző héten először bezárt, de korábban szombaton is üzemelő bevásárlóközpontokat, plázákat.



A döntést erről csütörtökön az ultraortodox miniszterek tiltakozása miatt a jövő hétre halasztották. Az ultraortodoxok azért nem fogadják el a lépést a 12-es kereskedelmi televízió híradása szerint, mert a kormány nem kíván enyhíteni a zsinagógák működését korlátozó szabályokon.



A koronavírus-járvány kezelésével ezen a héten megbízott Roni Gamzu professzor tévés bemutatkozó beszédében megígérte, hogy ezentúl csakis logikus és követhető lépéseket hoznak a járvány megfékezése érdekében, miután korábban többször is egymásnak ellentmondó szabályozások születtek, amelyeket olykor egyik-napról a másikra visszavontak.



Gamzu bejelentette, hogy a hadsereg veszi át a fertőzési láncolatok felgöngyölítésének a munkáját, amit a katonai vezetők már március óta kértek Benjámin Netanjahu miniszterelnöktől.



"Remélem, megteszünk minden szükséges lépést a járványügyi vizsgálatok rendszerének átadásához a jövő héten" - nyilatkozott Hezi Levy, a járványhelyzetet eddig kezelő egészségügyi minisztérium igazgatója a katonai rádiónak. "Mindent elkövetünk, hogy megtörténjen" - tette hozzá.

Az adatok szerint a járvány elsősorban továbbra is több ultraortodox, és néhány arab városban terjed, ahol a szűkösebb lakhatási körülmények nem teszik lehetővé a fertőzöttek házi-karanténját a nagy lélekszámú, sokgyerekes családok zsúfolt otthonaiban.



Gamzu ennek a gondnak a kezelésére a fertőzöttség mértéke alapján különböző színnel megjelölt, piros, narancs, zöld övezetekre osztaná az izraeli településeket, amelyekre fertőzöttségüknek megfelelő, helyi szabályok vonatkoznának.



Már az új járványügyi felelős égisze alatt könnyítéseket vezettek be a gyógyultnak nyilvánításban, a pozitív teszt után legalább tíz és a tünetek megszűnte után három nappal az orvos tesztelés nélkül igazolást adhat ezentúl a gyógyulásról. A 12-es tévé beszámolója szerint ez sokaknak gondot okoz, mert munkahelyük továbbra is ragaszkodik a negatív koronavírusteszt-eredményhez.



Az egészségbiztosítók az új szabályozás alapján több ezer volt fertőzött számára feloldották a karantént. Korábban ehhez legalább 12 nap karanténra, és két negatív, a vírus jelenlétét ki nem mutató teszt eredményre volt szükség.



A magyarázat szerint a nemzetközileg is elfogadott álláspont alapján nagyon csekély annak az esélye, hogy egy tünetmentes vírushordozónál megjelenjenek a Covid-19 betegség tünetei 9 vagy több nap elteltével.



A könnyítések sorában eltörölték a kéthetes karanténkötelezettséget azoknál, akik "zöld", vagyis kevésbé fertőzött országokból utaznak be Izraelbe, így a Magyarországról érkezők számára is.



A koronavírus-járvány második, június-júliusi hullámában a március-április-májusi tavaszi eső hullámnál jóval többen kapták el a koronavírust, de sokkal nagyobb arányban fiatalabbak, és így kevesebben betegedtek meg miatta, mint az első hullámban. Az elmúlt hetekben naponta kétezer körül járt az újonnan felfedezett esetek száma.



Izraelben jelenleg az egészségügyi minisztérium honlapja szerint 26 ezer 80 aktív koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, csütörtökön 1785 új vírushordozót diagnosztizáltak. Pénteken 740-en feküdtek koronavírus okozta betegségek miatt kórházban, 321-en súlyos betegek, és 99 embert lélegeztetőgépen tartanak. A járvány kitörése óta 503-an haltak meg a SARS-CoV-2 vírus okozta okozta betegségekben.