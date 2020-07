Koronavírus

Olaszországban február óta nem volt ennyire alacsony az egy nap alatt elhunytak száma

Három beteg halt meg egy nap alatt Olaszországban, ez a legalacsonyabb szám a koronavírus februári megjelenése óta. 2020.07.30 18:57 MTI

Az egészségügyi minisztérium azonban a diagnosztizált fertőzések számának napi emelkedésére is felhívta a figyelmet csütörtök este.



A fertőzöttek száma 386-ra emelkedett a korábbi 296-ról. A legtöbb új beteget, 122-t az északkeleti Veneto tartományban, 88-at Lombardiában diagnosztizálták. Őket Szicília követi 36 új beteggel. Ötezerrel emelkedett az egy nap alatt végzett vírustesztek száma is. A húszból öt tartományban nem diagnosztizáltak új fertőzöttet.



A halottak száma háromra csökkent a szerdai hatról, így az elhunytak száma 35 132-re emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma elérte a 12 230-at. Kórházban 748 beteget kezelnek, negyvenhetet intenzív osztályon. A gyógyultak száma megközelítette a 200 ezret. A gyógyultakat és halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 247 158-at.



A venetói Treviso egyik volt kaszárnyájában működő migránsközpontban 129 fertőzöttet szűrtek ki az elszállásolt majdnem háromszáz illegális bevándorló és az őket ellátó húsz önkéntes közül.



Az épületegyüttest lezárták, a fertőzötteket elkülönítették, a többieket karantén alá helyezték.



"Nem fogadunk be több bevándorlót, kivételt csak azok képviselnek, akik háború vagy a halál elől menekülnek" - jelentette ki Luca Zaia venetói kormányzó.



Arra utalt, hogy a tartományba az utóbbi hetekben több száz bevándorlót szállítottak a dél-olaszországi migránsközpontokból, többségében tunéziaiakat, akik gazdasági bevándorlónak számítanak.



A szicíliai Nicosia városában egy esküvő száz meghívottját helyezték karantén alá, miután egyikük pozitívnak bizonyult.