Szlovákia

15 éves fiú késelte meg a szüleit és a testvérét Pozsonypüspökin

Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, hajnali egy órakor riasztották a rendőrséget és a mentőszolgálatokat a pozsonypüspöki Nákovná utcába, ahol épp súlyos családi dráma zajlott. 2020.07.27 16:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy, a Joj TV információi szerint 15 éves kamasz támadott késsel a szüleire és lánytestvérére, mindannyiukat többször megszúrta és megvágta, közben ő maga is megsérült.



A pozsonyi kerületi rendőrség a Facebookon számolt be a történtekről a hétfő reggeli órákban, elsőre azonban még nem volt világos, hogy családi drámáról van szó. Ezt röviddel később a SME munkatársai derítették ki.



A rendőrség közölte, kiérkezésükkor három súlyosan sérült személyt találtak a helyszínen, röviddel később viszont őrizetbe vették a fiatal elkövetőt. Megkezdték az eljárást gyilkossági kísérlet ügyében.



Alena Krčová mentőszolgálati szóvivő megerősítette, hogy ő is megsérült, és a Gyermekbetegségek Nemzeti Intézetébe szállították. Az édesanyját, édesapját és lánytestvérét az egyetemi klinikára.



"Számos szúrt sérülésük volt, kórházba szállításuk során azonban egyikük sem volt életveszélyben" - fogalmazott.



Eva Kliská kórházi szóvivő velük kapcsolatban korábban azt közölte, hogy egyikük sincs életveszélyben, viszont sérüléseik súlyosak, mindegyiküket megoperálták.