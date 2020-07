Koronavírus

Több mint tízezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg Afrikában

Több mint tízezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg a SARS-CoV-2 koronavírussal Afrikában - jelentette be csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amelynek az afrikai régióért felelős igazgatója a fertőzésekért elsősorban a gyenge egészségügyi ellátórendszert tette felelőssé.



Matshidiso Moeti felhívta a figyelmet arra, hogy a járvány terjedése felgyorsult a kontinensen, ahol jelenleg hozzávetőleg 750 ezer regisztrált fertőzött van, a Covid-19 betegségbe pedig több mint 15 ezren haltak bele.



Noha a WHO-nak az afrikai egészségügyi dolgozókra vonatkozó értesülései nem teljeskörűek, mert a kontinens több kormánya nem hajlandó megosztani az adatait a világszervezettel, becslések szerint az egészségügyben dolgozók adják 14 szubszaharai ország fertőzöttjeinek több mint öt százalékát. Moeti szerint a fertőzések mögött elsősorban a védőfelszerelés hiánya és az elégtelen járványügyi intézkedések állnak.



A WHO által megvizsgált 30 ezer afrikai egészségügyi intézménynek csupán a 16 százalékából jelentettek megfelelő járványügyi és fertőzésmegelőző intézkedéseket. Moeti hozzátette, hogy sok egészségügyi központ nem rendelkezik azzal az infrastruktúrával, amellyel a túlzsúfoltságot meg lehet előzni.



A vizsgált kórházak kevesebb mint 8 százalékában van lehetőség karantén kialakítására.



A járvány kitörése óta világszerte nőtt a kereslet a védőfelszerelések iránt, ám az ellátás - éppen a kór terjedésének a lassítása érdekében hozott utazási korlátozások miatt - akadozik. Mindazonáltal az igazgató bejelentette, hogy a hét végén 41 millió védőfelszerelés szállítmányozása indul Kínából 47 afrikai országba.