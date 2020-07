m tudni, mi történt vele

Eltűnt egy hadsereget bíráló újságíró Pakisztánban

Eltűnt kedden Iszlámábádban egy ismert újságíró, aki korábban többször bírálta a pakisztáni hadsereget, munkatársai és családtagjai szerint elrabolták. 2020.07.21 16:17 MTI

A dpa hírügynökséghez eljuttatott, biztonsági kamerák által rögzített felvételeken az látható, amint egy embert többen kirángatnak az autójából, majd egy másik gépjárműbe tuszkolva elhajtanak vele.



Majtullah Dzsán felesége, aki tanárnőként dolgozik abban az iskolában, amely előtt az incidens történt, azt mondta, a felvételeken látható első autó a férjéé.



Barátai szerint az újságírót korábban többször megfenyegették, és meg is támadták.



Dzsán a Vakt pakisztáni magántelevízió műsorvezetőjeként, majd később YouTube-on és Twitteren többször élesen bírálta az országban rendkívüli befolyással bíró hadsereget, valamint a bíróságokat is. Ez utóbbi miatt a legfelsőbb bíróság júliusban figyelmeztetésben részesítette.



Nemzetközi emberi jogi szervezetek mellett több pakisztáni újságíró és politikus is aggodalmát fejezte ki Dzsán eltűnése miatt.



Az ázsiai országban az idén többször vettek rövid időre őrizetbe újságírókat, akik - nevük elhallgatását kérve - azt mondták, nem érte őket fizikai erőszak, de az őrizetbevételek célja egyértelműen a megfélemlítés volt.



Az akciók mögött sokan a katonai kémelhárítást gyanítják.



Pakisztánban megfigyelők szerint a hadsereg által is támogatott Imran Hán 2018-as miniszterelnökké választása óta erősödött a cenzúra.