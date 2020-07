Koronavírus

Villanypásztorral tartja távol a bárpulttól vendégeit egy angol kocsmáros

Johnny McFadden, a St. Just-i Star Inn tulajdonosa elmondta, hogy kocsmája nagyon kicsi és mindenképpen meg akarta oldani, hogy vendégei betartsák a kötelező egyméteres távolságot.



A brit kocsmák július 4-én nyithattak meg ismét a karantén után. A bárokba betérő vendégeknek a személyes adataikat is le kell adniuk, hogy fertőzés esetén meg lehessen találni őket.



McFadden elmondta, hogy maga és a személyzet védelmében akarja elérni, hogy vendégei betartsák a távolságtartás szabályait. Mint hozzátette: egy kötelet vagy láncot akart kifeszíteni, de nem talált megfelelő felszerelést. "Úgy gondoltam, az nem tartja vissza őket. Ezért inkább választottam a villanypásztort, hogy meglássam, működik-e" - mondta.



A villanypásztort nem tartják mindig bekapcsolva, de mivel mindenki tudja, hogy mire való, a látványa is elég ahhoz, hogy a vendégek elkerüljék. "A félelemfaktor jól működik" - mondta McFadden.



A kocsmák megnyitását követően már néhány italmérésnek be is kellett zárnia Angliában, mivel vendégeik közül többen koronavírus-fertőzöttek lettek.