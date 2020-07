Koronavírus

Kaliforniában ismét jelentős szigorítások léptek érvénybe

A mintegy 40 millió lakost számláló Kaliforniában több mint 300 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak, és a koronavírus okozta Covid-19 betegségben és szövődményeiben több mint 7 ezren haltak meg. 2020.07.14 19:53 MTI

Kaliforniában kedd reggeltől ismét jelentős szigorítások léptek érvénybe a koronavírusos fertőzöttek számának ugrásszerű emelkedése miatt.



Gavin Newsom, a nyugati parti amerikai tagállam demokrata párti kormányzója előző este rendelte el az éttermek, presszók, szórakozóhelyek, múzeumok és állatkertek ismételt lezárását. A leginkább fertőzött megyékben be kellett zárniuk a templomoknak, fitnesztermeknek és fodrászatoknak is.



Kalifornia két legnagyobb iskolakerülete - Los Angelesben és a déli San Diegóban - bejelentette, hogy a tanév őszi újrakezdésekor a járvány miatt csakis online oktatás lesz.



A kormányzó hangsúlyozta: "ez a vírus nem fog eltűnni egyhamar".



A mintegy 40 millió lakost számláló Kaliforniában több mint 300 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak, és a koronavírus okozta Covid-19 betegségben és szövődményeiben több mint 7 ezren haltak meg. Az elmúlt két hétben 20 százalékkal emelkedett az újonnan regisztrált fertőzöttek aránya, és egyre többen kerülnek a kórházak intenzív osztályaira.



Kalifornia mellett továbbra is folyamatosan nő a fertőzöttek száma Arizonában, Texasban és Floridában. Floridában egyedül hétfőn 12 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Miamit járványügyi szakemberek a járvány új gócpontjaként említik. Aileen Marty, a Florida Nemzetközi Egyetem epidemiológusa újságíróknak úgy nyilatkozott: az állam déli vidékein "különösen súlyos a helyzet". Mint mondta: az emberek nem veszik elég komolyan a vírust, nem tartják be az óvintézkedéseket, azaz a társadalmi távolságtartást és a szájmaszk viselését.



A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórházközpont adatai szerint az Egyesült Államokban 3,3 millió fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségben több mint 135 ezer amerikai halt meg.