Plágiumgyanúba keveredett a szlovák oktatásügyi miniszter

Alig egy héttel azután, hogy elcsendesedtek a szlovák parlament elnökét, Boris Kollárt ért plágiumvádak, ugyancsak diplomamunkája miatt kedden plágiumgyanúba keveredett a szlovák oktatásügyi miniszter, Branislav Gröhling is. 2020.07.14 19:15 MTI

A liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) jelöltjeként az oktatásügyi tárca élére került Gröhling diplomamunkáját kedden a Denník N szlovák liberális lap minősítette egyik cikkében plágiumgyanúsnak, egyebek mellett azt állítva, hogy a miniszter az alapképzés lezárásakor írt szakdolgozatát csaknem teljes egészében "átemelte" a diplomamunkájába. Az ügy külön pikantériája - azonfelül, hogy éppen az oktatásügyi minisztert érinti - az is, hogy Gröhling és pártja, az SaS az egyik leghangosabb bírálója volt a korábban plágiumgyanúval vádolt Boris Kollár házelnöknek. Kollár ügye kapcsán Gröhling egy olyan törvény előkészítését is kilátásba helyezte, amely alapján utólag megvonhatóvá válna az egyetemi diploma, ha azt olyan szakdolgozattal szerezték, amelyről később bebizonyosodott, hogy plágium.



A diplomamunkája kapcsán a sajtóban megjelent információkra reagálva Gröhling keddi pozsonyi sajtótájékoztatóján azt mondta: nem állítja, hogy a szakdolgozata "szuper" lenne, de elutasítja, hogy csalásról lenne szó. Hozzátette: amikor a szakdolgozat készült, megfelelt az akkori előírásoknak, amelyek lehetővé tették az 50 százalékos egyezést, a forrásanyagokra vonatkozóan pedig nem voltak érvényes korlátozások.



Érdekesség, hogy korábban, amikor a parlament elnökét érték hasonló vádak, Boris Kollár azzal tisztázta magát, hogy bemutatta a diplomamunkák forrásanyagának vizsgálatára használt program eredményét, amely szerint dolgozatában az átvett részek aránya alatta marad az engedélyezett 30 százaléknak. Kollár ügye ennek ellenére - s nem utolsósorban a négypárti szlovák kormánykoalíció két liberális pártjának, az SaS-nek és az Andrej Kiska által alapított Emberekért (Za ludí) pártnak a házelnök távozását célzó követelései mentén - odáig jutott, hogy Kollár bizalmi szavazást kért saját magával szemben. A szlovák törvényhozás végül jelentős többséggel bizalmat szavazott a házelnöknek.



Gröhlingnek az őt ért plágiumvádakra adott magyarázatát érdekes megvilágításba helyezi az a sajtóinformáció is, miszerint a miniszter szakdolgozatát nemrégiben - éppen a házelnök plágiumügye idején - saját kérésére távolították el volt iskolája nyilvánosan hozzáférhető elektronikus könyvtárából. Gröhling ezt azzal magyarázta, hogy a szakdolgozatot, amely 11 évig elérhető volt az interneten, az erre vonatkozó licenszszerződés alapján "el kellett" távolítani.



A Gröhlinget ért plágiumvádakra egyelőre jóval visszafogottabban reagált a szlovák politikum, mint a házelnök esetében két héttel korábban.