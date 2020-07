Koronavírus

Olaszországban zárt térben továbbra is maszkot kell viselni, és távolságot kell tartani egymástól

Megerősítette a szájmaszk kötelező viseletét zárt helyen, valamint a távolságtartásra vonatkozó előírásokat Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter keddi parlamenti bejelentésében, hangsúlyozva, hogy a koronavírus miatti járványveszély továbbra sem múlt el.



Roberto Speranza a továbbra is hatályos korlátozó intézkedések között említette, hogy akár ötezer euróig terjedő bírsággal, valamint háromról tizennyolc hónapig terjedő börtönnel sújthatják a betegeket, akik megsértik a karanténkötelezettséget. Megerősítette, hogy az Európai Unión kívülről beutazókra kéthetes karanténidőszak vonatkozik.



A szájmaszk viselete kötelező marad az összes zárt helyen, köztük a tömegközlekedési eszközökön, üzlethelységekben, az éttermekben is, amikor a vendégek például a mellékhelyiségbe mennek, valamint edzőtermekben és a strandok öltözőiben is. Nyílt téren megszüntették a kötelező szájmaszkviselést: utolsóként Lombardia tartomány szerdától törli el az utcákon vagy más szabad téren kötelező maszkhasználatot.



Továbbra is érvényesnek számít a távolságtartás betartása az utcán éppúgy, mint a strandokon. Ha nem lehet elkerülni a tömörülést, szájmaszkot kell viselni.



Roberto Speranza hangsúlyozta, hogy az óvintézkedések július 31-ig érvényesek. Ekkor jár le a január 28-án elrendelt vészhelyzet. Giuseppe Conte miniszterelnök korábban bejelentette a vészhelyzet meghosszabbítását őszig vagy akár év végéig. Az egészségügyi tárca vezetője hangsúlyozta, hogy támogatja a vészhelyzet meghosszabbítását, mivel Olaszország "még nem hagyta mögött a járványt, és nem lankadhat a figyelmünk".



Bejelentette, hogy szeptembertől a pedagógusokon és az oktatási intézmények más dolgozóin ellenanyagszintet mérő vérvizsgálatot végeznek. A miniszter szerint a március 8-tól szünetelő olaszországi oktatás szeptemberi újraindítása mérföldkő lesz a normalitáshoz való visszatérésben.



Az egészségügyi tárca keddi adatai szerint tizenhét beteg halt meg egy nap alatt a korábbi tizenháromhoz képest. A halálos áldozatok száma 34 967. Egy nap alatt 114 fertőzöttet szűrtek ki a hétfői 169 után. Valamivel több mint 12 ezer az aktív fertőzöttek száma, közülük 777 beteget kezelnek kórházban, hatvanat intenzív osztályon. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 243 344-et.