Illegális bevándorlás

EASO: enyhén emelkedett az Európában benyújtott menedékkérelmek száma

Ismét enyhe emelkedést mutat a benyújtott menedékkérelmek száma az Európai Unióban, amíg ugyanis áprilisban 8730, addig májusban 10 200-an folyamodtak nemzetközi védelemért a huszonhét tagországban - közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) kedden.



A máltai központú ügynökség jelentése szerint a koronavírus európai terjedésének megfékezése érdekében bevezetett európai uniós beutazási korlátozások részleges feloldása ellenére a mutató még így is jelentősen, 84 százalékkal marad el a járvány előtti, januárban feljegyzett 65 692 benyújtott kérelemtől.



A menedékkérők májusban kétszer annyi (8 helyett 16 százalék) felülvizsgálati kérelmet adtak be elutasított beadványukkal összefüggésben, mint a járvány előtt. Jelentősen, 1 százalékról 4 százalékra emelkedett a kísérő nélküli kiskorúak által beadott felülvizsgálati kérelmek száma is, amit az EASO azzal magyarazázott, hogy a járvány okán több tagország különböző kedvezményekben részesíti a kiszolgáltatott helyzetben lévő kérelmezőket.



A tagországok május folyamán mintegy 27 300 kérelem esetében hoztak első fokú határozatot, amely 42 százalékkal marad el a februári adatoktól. A májusi határozatok 38 százaléka biztosított nemzetközi védelmet a kérelmezőknek.



Mint írták, a menekültügyi eljárások lelassultak a rendkívüli intézkedések bevezetésével. A döntésre váró ügyek száma azonban a következő hetekben várhatóan csökkeni fog, mivel a nemzeti hatóságok az illetékes alkalmazottak áthelyezésével kívánják lefaragni a lemaradást.



A korábbiakkal megegyezően a legtöbb kérelmet továbbra is szíriai, afgán és iraki állampolgárok nyújtották be. Emellett jelentős volt a venezuelai és a kolumbiai kérelmezők száma is.