A legnagyobb szabású vadfelmérés Guinness-rekordját állította fel India a 2018-19-es tigrisszámlálással - írta a világrekordot hitelesítő bizottság.



A 2019 júliusában kiadott felmérés eredményei alapján az ország tigrispopulációja a 2014-es 2226-ról 2967-re emelkedett a számlálás évére.



A Természetvédelmi Világalap (WWF) tavalyi becslése szerint Indiában él a világ vad tigriseinek mintegy 75 százaléka. Az összes állat számát 3900 körülire teszik.



A Guinness közlése szerint a 2018-19-es indiai tigriscenzus az eddigi legátfogóbb vadszámlálás volt mind a felhasznált eszközök, mind a gyűjtött adatok szempontjából: 121 337 négyzetkilométernyi területet mértek fel, 141 helyen 26 838 vadkamerát helyeztek ki. A vadkamerák mozgásérzékelővel ellátott képrögzítő eszközök, amelyek akkor indítják a felvételt, ha egy állat a közelükbe ér.



A kamerák több mint 34,8 millió fotót készítettek, ezek közül 76 651-en szerepelt tigris. A csíkfelismerő szoftver összesen 2461 egyedet azonosított, a kölyökállatokat nem számolták bele. A többi tigrist a nagyvad élőhelyein végzett bejárások adataiból adták az összeghez.



Az országos tigrisvédelmi hatóság irányításával négyévente végzik el India nemzeti állatának egyedszámlálását.

Under the leadership of PM @narendramodi, India fulfilled its resolve to double tiger numbers 4 years before the target through #SankalpSeSiddhi. @GWR @PMOIndia pic.twitter.com/ChnPkCEzUG