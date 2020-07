Tüntetéshullám

New Yorkban a polgármester is segített BLM-feliratot mázolni az úttesten Trump lakása elé

New Yorkban Bill de Blasio, a város demokrata párti polgármestere is segített BLM-feliratot mázolni az Ötödik sugárúton az úttesten Donald Trump amerikai elnök tulajdonában álló ház előtt csütörtökön. 2020.07.10 07:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A citromsárga óriásbetűkkel felfestett Black Lives Matter (BLM, Fekete Életek Számítanak) feliratot többen és több órán keresztül készítették a Trump-toronyépületnél. Bill de Blasio polgármester azt nyilatkozta: az úttestre felfestett szavak "felszabadítják az Ötödik sugárutat".



"Mutassuk meg Donald Trumpnak azt, amit nem ért meg, fessük fel éppen az ő otthona előtt" - mondta a demokrata párti politikus, akinek afroamerikai felesége is segédkezett a festésben. Az amerikai elnök néhány nappal ezelőtt egy sor Twitter-bejegyzésben "a gyűlölet jelképének" nevezte az Egyesült Államokban egyre több helyen az úttestre felfestett BLM-feliratokat, és amikor tudomást szerzett arról, hogy az Ötödik sugárúton is felfestik, akkor azt írta, hogy ezzel "elcsúfítják ezt az elegáns sugárutat".



Az úttesten lévő BLM-feliratok elcsúfítása, vagy átfestése gyűlölet-bűncselekménynek minősül, legalábbis erre enged következtetni, hogy szerdán egy kaliforniai kisvárosban gyűlölet-bűncselekmény vádjával indítottak büntető eljárást egy házaspár ellen, mert az amerikai nemzeti ünnep napján, július 4-én, fekete festékkel elkezdték átfesteni a sárga óriásbetűket. Nicole és David Nelson a San Franciscótól mintegy 60 kilométernyire délnyugatra fekvő Martinez városka lakói, a belvárosban lemázolt járdán kezdték fekete festékkel lefedni a sárga BLM-betűket. A rendőrségi közlemény szerint "festékes dobozokkal és festőhengerekkel jelentek meg, azzal a kifejezett céllal, hogy barbár módon tönkre tegyék a falfestményt". A közlemény hangsúlyozta azt is: "a közösség jelentős időt szentelt arra, hogy elkészítse a falfestményt", amelyet a házaspár "gyűlölködő és értelmetlen módon" megpróbált átmázolni.



A Nelson-házaspár ellen nemcsak gyűlölet-bűncselekmény, hanem vandalizmus és vandalizmus elkövetésére alkalmas eszközök birtoklása miatt is vádat emeltek.