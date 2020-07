Koronavírus

Veneto tartományban emelkedett a reprodukciós ráta, ismét szigorítanak

A majdnem 5 millió lakosú régióban a korábbi 0,43-ról 1,63-ra nőtt a reprodukciós ráta, amely azt mutatja, hogy egy beteg átlagosan hány embert fertőz meg.



Luca Zaia tartományi elnök egyesek "felelőtlen magatartásának" tulajdonította a fertőzés erősödését. Bejelentette, hogy hétfőtől szigorításokat vezetnek be, többek között kényszerkezelést írnak elő a házikarantén-előírásokat megszegő aktív betegek számára.



"Egyesek bűne miatt, mindannyian fizetünk" - jelentette ki Luca Zaia. Elmondta, hogy a fertőzés terjedésének erősödését azok a betegek okozzák, akik enyhe tüneteik vagy tünetmentességük miatt nem szorulnak kórházi kezelésre, de annak ellenére, hogy pozitívnak számítanak, elhagyják otthonaikat és "szabadon közlekednek". Zaia megjegyezte, hogy ha rajta múlna, börtönbe zárná őket.



Venetóban az utóbbi huszonnégy órában egyetlen fertőzöttet szűrtek ki, az elmúlt egy héten 31-et.



A Közegészségügyi Intézet (Iss) hangsúlyozta, hogy az olaszországi reprodukciós ráta továbbra is egy alatt van. Az egészségügyi tárca hozzátette, hogy az olaszok egyre intenzívebb mozgása miatt több új gócpont alakult ki, amelyeket ellenőrzés alatt tartanak. A szakértők felszólították az olaszokat, hogy továbbra is tartsák tiszteletben a társadalmi távolságtartást, és köztéren, valamint zárt területen viseljenek szájmaszkot.



Olaszországban ötödik egymás utáni nap emelkedik az újonnan szűrt fertőzöttek száma. Az egészségügyi minisztérium péntek esti adatai szerint az utóbbi huszonnégy órában 223 esetet diagnosztizáltak a korábbi 201 után. Az aktív betegek száma 14 884-re csökkent, a gyógyultaké meghaladja a 191 ezret. Az aktív betegek 51 százalékát Lombardiában találták.



A betegekből 956-an vannak kórházban, 79-en intenzív osztályon.



Az egy nap alatt elhunytak száma 15-re csökkent a csütörtöki 30-ról. Ilyen kevés beteg utoljára március 13-án halt meg. A halálesetek száma így 34 833-ra emelkedett.



A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 241 184-et.



Lombardia tartományban egy nap alatt 115 fertőzöttet találtak a korábbi 98 után, négyen haltak meg az egy napja mért 21-hez képest.



A Trento város térségében végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a januárban és februárban síelőkkel teli téli üdülőhelyek lakosságának 23 százaléka rendelkezik antitestekkel a koronavírussal szemben.