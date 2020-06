Koronavírus

Merkel: Németország és Franciaország együtt küzd a helyreállítási alapért

Németország és Franciaország együtt küzd a koronavírus-járvány hatásainak ellensúlyozását szolgáló európai uniós (EU-) helyreállítási alapért, ami lendületet ad a kezdeményezésnek - mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn Emmanuel Macron francia államfővel folytatott megbeszélésének szünetében a szövetségi kormány Berlin melletti vendégházában.



A német-francia egyetértés ugyan nem jelenti azt, hogy az egész EU egységes egy adott ügyben, német-francia nézetkülönbség esetén viszont nem jók az EU-s megállapodás esélyei. Ezért a német és a francia kormány egyetértése "pozitív impulzust" ad a helyreállítási alap ügyének - mondta a kancellár.



Kiemelte: nem ragaszkodnak ahhoz, hogy teljes mértékben megvalósuljon a német-francia javaslatra támaszkodó európai bizottsági előterjesztés, de fontosnak tartják, hogy a júliusban kezdődő német soros EU-elnökség idején egy "erős", a rászoruló országoknak hathatós segítséget biztosító válságkezelő eszközről szülessék megállapodás az unió tagjai között.



El kell elfogadni a 2021-ben kezdődő hétéves ciklusra szóló EU-s költségvetést is. Erről nem lesz külön német-francia javaslat, de mindkét kormány hasonlóan ítéli meg az ügy körüli kérdéseket. "Rajtunk nem múlik a megállapodás" - fejtette ki Angela Merkel.



Mint mondta, a helyreállítási alapról és a közös költségvetésről is "rengeteget kell még egyeztetni" a tagállamok között. Remélhetőleg a következő hetekben sikerül kiküszöbölni valamennyi nézeteltérést, és a július 17-én kezdődő EU-csúcson megállapodást lehet kötni.



Ez azonban még nem jelenti a munka végét, tagállami szinten is mindent meg kell tenni a koronavírus-járvány hatásainak leküzdéséért és azért, hogy az EU és minden egyes tagállam megerősödve emelkedjék ki a válságból - mondta Angela Merkel.



Hangsúlyozta: a német-francia összefogást az a közös meggyőződés ösztönzi, hogy "Európa a jövőnk".



Az év végéig tartó soros EU-elnökség további központi témái a klímaváltozás elleni küzdelem, a digitalizáció és az EU nemzetközi szerepe. El kell indítani az EU jövőjéről szóló konferenciát is, amely a francia soros elnökség idején, 2022 első félévében érhet véget - tette hozzá.



Emmanuel Macron kiemelte, hogy az egészségügyi válságot egyre mélyülő "társadalmi és gazdasági válság" követi, és ebben a helyzetben "meg kell védeni az európai modellt". Ehhez elengedhetetlen az 500 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 250 milliárd euró hitelből álló helyreállítási alap, amely a tagállamok közötti szolidaritás elvére épül.



A francia államfő aláhúzta, hogy a válságkezelő eszköz "szíve" a vissza nem térítendő támogatás, amivel meg kell békélnie a csak a hitelezést pártoló tagországoknak, mert nem szolgálná az érdekeiket, ha a közös belső piac fontos részeit alkotó társországok súlyosan megszenvednék a válságot.