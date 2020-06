Koronavírus

Meghosszabbítják a járványügyi korlátozásokat a németországi Gütersloh járásban

Elővigyázatosságból egy hétre meghosszabbítják a járványügyi korlátozásokat Németországban, az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Gütersloh járásban, ahol tömeges koronavírus-fertőzés történt egy húsüzemben - jelentette be hétfőn a tartomány miniszterelnöke.



Armin Laschet düsseldorfi tájékoztatóján elmondta, hogy a 360 ezer lakosú járásban július 7-ig hosszabbítják meg a járvány eddigi legsúlyosabb szakaszában, a március-áprilisi időszakban megismert korlátozásokat, amelyek a többi között azt jelentik, hogy mindenki csak szükség esetén hagyhatja el otthonát.



A hosszabbítás csupán óvintézkedés, mert a több ezer szűrővizsgálat alapján a kórokozó csak "enyhén" terjedt át a lakosságra a gócból, a Rheda-Wiedenbrückben működő sertésfeldolgozóból. A 280 ezer lakosú szomszédos Warendorf járásban - ahol ugyancsak a húsüzemi eset miatt szigorítottak - nincs is szükség a korlátozások meghosszabbítására, mert ott nem terjed a vírus számottevően - mondta a tartományi miniszterelnök.



Sven-Georg Adenauer, a gütersloh-i járási közigazgatási hivatal vezetője elmondta, hogy a lakossági szűrésen eddig mindössze 107 fertőzést azonosítottak. A tesztelést tovább folytatják, azért is, hogy a nyaralni indulók rendelkezzenek friss lelettel.



A rheda-wiedenbrücki sertésfeldolgozóban június közepén tört ki a járvány. A dolgozók körében 1553 fertőzést mutattak ki. Az üzem csaknem valamennyi dolgozóját, 6400 embert - többnyire román vendégmunkásokat - és a velük együtt élőket kéthetes karanténra kötelezték. A szabály betartását több száz rendőr ellenőrzi. A járványlassító korlátozásokat június 23-án állították vissza Gütersloh és Warendorf járásban.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása szerint akkor kell az általánosan érvényes fertőzéshigiéniai szabályokon túlmutató járványlassító intézkedéseket bevezetni, ha a hét nap alatt regisztrált új esetek száma meghaladja a 100 ezer lakosonkénti 50-et. Warendorfban napok óta a határérték alatt van ez a szám, Gürtesloh-ban pedig ütemesen csökken, a korlátozások visszaállítása óta 270,2-ről 112,6-ra süllyedt.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) hétfői kimutatása szerint a közigazgatás 401 alapegysége - járások, városok - közül csak Gütersloh-ban haladja meg az új fertőzöttek száma a pótlólagos járványlassító korlátozásokat követelő határértéket.



A járások, városok legnagyobb részében - 210 közigazgatási egységben - 100 ezer lakosra vetítve ötnél kevesebb új esetet regisztráltak az utóbbi hét napon. További 141 közigazgatási egységből egyetlen koronavírus-fertőzést sem jelentettek az RKI-nek az utóbbi hét napon.

Valamennyi járást és várost együttvéve vasárnapról hétfőre 262 új esetről érkezett jelentés az RKI-hez. Így a járvány kezdete óta 193 761 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) Németországban. A gyógyultnak minősülők becsült száma 400-zal 178 100-ra emelkedett. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 8961 regisztrált fertőzött halt meg, ez 4 esttel több az egy nappal korábbinál. Mindennek alapján az úgynevezett aktív esetek, vagyis a vírussal még küzdő, regisztrált fertőzöttek becsült száma 6700 körül van a 83,1 milliós országban.