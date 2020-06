Bűnügy

Harmincezernél is több gyanúsított nyomára bukkantak egy németországi pedofilügyben

2020.06.29 15:10 MTI

Harmincezernél is több gyanúsított nyomára bukkantak egy németországi központú nemzetközi pedofil hálózat ügyében - jelentették be illetékesek hétfőn.



Be kell látni, hogy az eddigi feltételezésekhez képest jóval kiterjedtebb a szervezkedés az interneten a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekre - mondta Peter Biesenbach észak-rajna-vesztfáliai tartományi igazságügyi miniszter a tavaly ősszel kezdődött nyomozás előzetes eredményeiről tartott tájékoztatón.



Az online beszélgetőfórumok és azonnali üzenetküldő szolgáltatások révén összekapcsolódó nemzetközi hálózatban nem csak bűncselekményekről készített felvételeket terjesztenek, a sok ezer résztvevő meg is tárgyalja a dokumentált eseteket, bátorítják, bíztatják visszaélésekre készülő társaikat, tapasztalatokat cserélnek és tanácsokat osztanak meg, például arról, hogy milyen nyugtatóval érdemes begyógyszerezni az áldozatokat a szexuális bántalmazás előtt - fejtette ki a miniszter, megjegyezve, hogy a hálózat kommunikációjáról szóló leiratok igen megrázóak és mélyen felkavaróak.



A hálózatban uralkodó légkör révén süllyedhet a bűncselekményektől eltántorító gátlásküszöb, így olyan személyek is gyermekek ellen fordulhatnak, akik a pedofíliát támogató környezet nélkül nem vetemednének erre - mondta Peter Biesenbach.



Az úgynevezett Bergisch Gladbach-i gyermekbántalmazási ügy tavaly októberben kezdődött. Kiindulópontja a Köln melletti városban egy családi ház, amelynek időközben bíróság elé állított 43 éves tulajdonosa a vád szerint 79 szexuális bűncselekményt követett el a lánya ellen. Az áldozat az első eset időpontjában három hónapos volt.



A nyomozás úgy haladt, mint egy hólabda a hegyoldalon, az ügy egyre nagyobb, egyre kiterjedtebb lett, minden eset újabb esetek és gyanúsítottak nyomára vezetett - mondta egy rendőrségi illetékes a Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság egy májusi - az ügyben hozott első ítélet alkalmából készített - összeállításában, amely szerint többször előfordult, hogy a frissen feltárt bizonyítékokat rendőrségi helikopterrel szállították el az érintett tartományba, hogy minél hamarabb megszerezhessék az előzetes letartóztatást elrendelő határozatot és elfoghassák a saját gyermeküket vagy rokonaik gyermekeit bántalmazó gyanúsítottakat.



Eddig 72 embert gyanúsítottak meg pedofil bűncselekményekkel. Többségük észak-rajna-vesztfáliai. Az első ítéletet egy 27 éves katona ellen hozták. Tíz év szabadságvesztésre ítélték, és elrendelték kezelését egy zárt elmegyógyintézetben. A kezelés addig tart, amíg az elítélt már nem veszélyes a társadalomra. A perhez készített szakvélemény szerint ez nagyjából húsz évet vehet igénybe. A férfi négy kisgyermek, köztük lánya és mostohafia ellen követett el bűncselekményeket, legkevesebb harmincat.